После смерти Даны из Каменска-Уральского обвиняемый стер данные с телефона

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Эдуард Голиков, вероятно, пытался избавиться от улик (архивное фото) Фото:
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Перед задержанием обвиняемый в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Эдуард Голиков сбросил свой телефон до заводских настроек и удалил данные с компьютера. Об этом URA.RU рассказал отец погибшей Александр.

«Мне известно, что Голиков почистил все с железа (речь про компьютер — прим. URA.RU). Сбросил телефон до заводских настроек», — был краток Александр. 12 июля в Свердловском областном суде прошло первое заседание, где допросили некоторых свидетелей.

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По словам Александра, подсудимый так и не принес никаких извинений. «Друзья говорят, что Голиков застенчивый. Он заявлял, что хотел познакомиться с Даной. И выбрал самое укромное место?» — заключил мужчина.

Тело Даны нашли 9 августа прошлого года в лесополосе в Каменске-Уральском. Вечером 8 августа она возвращалась из Екатеринбурга — там она подавала документы в педколледж. По дороге домой девушка оставила сообщение в telegram-канале, в котором попросила не убивать ее. Подозреваемым, а затем и обвиняемый стал Голиков. По данным источника URA.RU, он набросился на Даны, желая заняться сексом, но задушил. После этого он забрал ее телефон, который вскоре закопал. После задержания Голиков менял и отказывался от показаний. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Все о громкой истории — в отдельном сюжете агентства.

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Перед задержанием обвиняемый в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Эдуард Голиков сбросил свой телефон до заводских настроек и удалил данные с компьютера. Об этом URA.RU рассказал отец погибшей Александр. «Мне известно, что Голиков почистил все с железа (речь про компьютер — прим. URA.RU). Сбросил телефон до заводских настроек», — был краток Александр. 12 июля в Свердловском областном суде прошло первое заседание, где допросили некоторых свидетелей. По словам Александра, подсудимый так и не принес никаких извинений. «Друзья говорят, что Голиков застенчивый. Он заявлял, что хотел познакомиться с Даной. И выбрал самое укромное место?» — заключил мужчина. Тело Даны нашли 9 августа прошлого года в лесополосе в Каменске-Уральском. Вечером 8 августа она возвращалась из Екатеринбурга — там она подавала документы в педколледж. По дороге домой девушка оставила сообщение в telegram-канале, в котором попросила не убивать ее. Подозреваемым, а затем и обвиняемый стал Голиков. По данным источника URA.RU, он набросился на Даны, желая заняться сексом, но задушил. После этого он забрал ее телефон, который вскоре закопал. После задержания Голиков менял и отказывался от показаний. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Все о громкой истории — в отдельном сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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