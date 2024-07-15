В Екатеринбурге ищут разбойников с тюремными тату и без пальцев

15 июля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

У обоих грабителей имеются особые приметы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге полиция по особым приметам ищет двоих мужчин, которые лишили местного жителя самоката и денег. Как рассказал URA.RU источник, один из разбойников покрыт тюремными тату, у второго нет на руке нескольких пальцев. «38-летний мужчина ехал на самокате по улице Летчиков и остановился, чтобы справить нужду. Когда он вышел из кустов, навстречу ему шагнули два незнакомца и потребовали деньги. Завязалась драка, во время которой у жертвы сорвали с пояса сумку с 25 тысячами рублей, отобрали сотовый и самокат. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Мужчина обратился в полицию, где смог описать приметы напавших. Один неславянской наружности, руки покрыты тюремными татуировками, у второго славянская внешность и не хватает нескольких пальцев на руке. Со слов пострадавшего составлены ориентировки, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге полиция по особым приметам ищет двоих мужчин, которые лишили местного жителя самоката и денег. Как рассказал URA.RU источник, один из разбойников покрыт тюремными тату, у второго нет на руке нескольких пальцев. «38-летний мужчина ехал на самокате по улице Летчиков и остановился, чтобы справить нужду. Когда он вышел из кустов, навстречу ему шагнули два незнакомца и потребовали деньги. Завязалась драка, во время которой у жертвы сорвали с пояса сумку с 25 тысячами рублей, отобрали сотовый и самокат. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Мужчина обратился в полицию, где смог описать приметы напавших. Один неславянской наружности, руки покрыты тюремными татуировками, у второго славянская внешность и не хватает нескольких пальцев на руке. Со слов пострадавшего составлены ориентировки, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».