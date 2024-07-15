В Екатеринбурге ищут разбойников с тюремными тату и без пальцев

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Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
У обоих грабителей имеются особые приметы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полиция по особым приметам ищет двоих мужчин, которые лишили местного жителя самоката и денег. Как рассказал URA.RU источник, один из разбойников покрыт тюремными тату, у второго нет на руке нескольких пальцев.

«38-летний мужчина ехал на самокате по улице Летчиков и остановился, чтобы справить нужду. Когда он вышел из кустов, навстречу ему шагнули два незнакомца и потребовали деньги. Завязалась драка, во время которой у жертвы сорвали с пояса сумку с 25 тысячами рублей, отобрали сотовый и самокат. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Мужчина обратился в полицию, где смог описать приметы напавших. Один неславянской наружности, руки покрыты тюремными татуировками, у второго славянская внешность и не хватает нескольких пальцев на руке. Со слов пострадавшего составлены ориентировки, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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В Екатеринбурге полиция по особым приметам ищет двоих мужчин, которые лишили местного жителя самоката и денег. Как рассказал URA.RU источник, один из разбойников покрыт тюремными тату, у второго нет на руке нескольких пальцев. «38-летний мужчина ехал на самокате по улице Летчиков и остановился, чтобы справить нужду. Когда он вышел из кустов, навстречу ему шагнули два незнакомца и потребовали деньги. Завязалась драка, во время которой у жертвы сорвали с пояса сумку с 25 тысячами рублей, отобрали сотовый и самокат. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Мужчина обратился в полицию, где смог описать приметы напавших. Один неславянской наружности, руки покрыты тюремными татуировками, у второго славянская внешность и не хватает нескольких пальцев на руке. Со слов пострадавшего составлены ориентировки, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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