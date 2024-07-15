15 июля 2024

Трамп будет готов побеседовать с Путиным об Украине без посредников

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Трамп будет готов побеседовать с Путиным без посредников Фото:

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил высокопоставленный член Республиканской партии в кулуарах национального съезда партии в Милуоки.

«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — подчеркнул собеседник ТАСС, комментируя вопрос о готовности Трампа к диалогу с российским лидером.

По словам функционера, настоящая администрация США, представленная демократами, не ведет активных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он также выразил уверенность в том, что присутствие НАТО на Украине не способствует решению конфликта и подчеркнул важность начала диалога.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил высокопоставленный член Республиканской партии в кулуарах национального съезда партии в Милуоки. «Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — подчеркнул собеседник ТАСС, комментируя вопрос о готовности Трампа к диалогу с российским лидером. По словам функционера, настоящая администрация США, представленная демократами, не ведет активных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он также выразил уверенность в том, что присутствие НАТО на Украине не способствует решению конфликта и подчеркнул важность начала диалога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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