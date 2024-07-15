Трамп будет готов побеседовать с Путиным об Украине без посредников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил высокопоставленный член Республиканской партии в кулуарах национального съезда партии в Милуоки.
«Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — подчеркнул собеседник ТАСС, комментируя вопрос о готовности Трампа к диалогу с российским лидером.
По словам функционера, настоящая администрация США, представленная демократами, не ведет активных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он также выразил уверенность в том, что присутствие НАТО на Украине не способствует решению конфликта и подчеркнул важность начала диалога.
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