Трамп будет готов побеседовать с Путиным об Украине без посредников

16 июля 2024 в 02:45 Размер текста - 17 +

Трамп будет готов побеседовать с Путиным без посредников Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил высокопоставленный член Республиканской партии в кулуарах национального съезда партии в Милуоки. «Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — подчеркнул собеседник ТАСС, комментируя вопрос о готовности Трампа к диалогу с российским лидером. По словам функционера, настоящая администрация США, представленная демократами, не ведет активных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он также выразил уверенность в том, что присутствие НАТО на Украине не способствует решению конфликта и подчеркнул важность начала диалога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил высокопоставленный член Республиканской партии в кулуарах национального съезда партии в Милуоки. «Несомненно, он начнет диалог с Путиным. Причем он сделает это без посредников», — подчеркнул собеседник ТАСС, комментируя вопрос о готовности Трампа к диалогу с российским лидером. По словам функционера, настоящая администрация США, представленная демократами, не ведет активных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он также выразил уверенность в том, что присутствие НАТО на Украине не способствует решению конфликта и подчеркнул важность начала диалога.