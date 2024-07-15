15 июля 2024

Следователи завели дело из-за женщины, которую затянуло под баржу в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики завели уголовное дело из-за гибели женщины на воде в Сургуте
Силовики завели уголовное дело из-за гибели женщины на воде в Сургуте Фото:

В Сургуте следователи завели уголовное дело из-за гибели женщины, которую затянуло под баржу, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Девушка занималась вейкбордингом на протоке Черной.

«Возбуждено уголовное дело из-за гибели женщины в отношении организатора тренировки», — говорит инсайдер. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении Следственного комитета. В ведомстве пообещали дать ответ позже.

Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. Оно случилось 12 июля. Тогда в окружном ГУ МЧС России сообщали, что женщина находилась в алкогольном опьянении. Медики не смогли ее спасти.

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В Сургуте следователи завели уголовное дело из-за гибели женщины, которую затянуло под баржу, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Девушка занималась вейкбордингом на протоке Черной. «Возбуждено уголовное дело из-за гибели женщины в отношении организатора тренировки», — говорит инсайдер. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении Следственного комитета. В ведомстве пообещали дать ответ позже. Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. Оно случилось 12 июля. Тогда в окружном ГУ МЧС России сообщали, что женщина находилась в алкогольном опьянении. Медики не смогли ее спасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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