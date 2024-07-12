Жительницу ХМАО затянуло под баржу

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Сургутянка погибла, купаясь в состоянии алкогольного опьянения
Сургутянка погибла, купаясь в состоянии алкогольного опьянения Фото:

На протоке Черная в Сургуте под баржу затянуло 28-летнюю югорчанку. Женщина находилась в алкогольном опьянении, сообщили в окружном ГУ МЧС России.

«Поступило сообщение о происшествии на протоке Черная в городе Сургуте. Купаясь на открытой воде, 28-летняя сургутянка в нетрезвом состоянии попала в сильное подводное течение, которое затянуло ее под пришвартованную баржу», — написано в telegram-канале ведомства.

Находившиеся неподалеку люди смогли вытащить ее на берег без сознания. Женщину передали сотрудникам скорой помощи, но спасти ее не удалось.

Сотрудники МЧС напоминают, что недопустимо купаться в непредназначенных для этого местах. Также нельзя забывать, что плавание в состоянии алкогольного опьянения противоречит правилам безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в районе базы отдыха «Вэнт Корт» утонула женщина. На месте происшествия работали экстренные службы.

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На протоке Черная в Сургуте под баржу затянуло 28-летнюю югорчанку. Женщина находилась в алкогольном опьянении, сообщили в окружном ГУ МЧС России. «Поступило сообщение о происшествии на протоке Черная в городе Сургуте. Купаясь на открытой воде, 28-летняя сургутянка в нетрезвом состоянии попала в сильное подводное течение, которое затянуло ее под пришвартованную баржу», — написано в telegram-канале ведомства. Находившиеся неподалеку люди смогли вытащить ее на берег без сознания. Женщину передали сотрудникам скорой помощи, но спасти ее не удалось. Сотрудники МЧС напоминают, что недопустимо купаться в непредназначенных для этого местах. Также нельзя забывать, что плавание в состоянии алкогольного опьянения противоречит правилам безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в районе базы отдыха «Вэнт Корт» утонула женщина. На месте происшествия работали экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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