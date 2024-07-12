Жительницу ХМАО затянуло под баржу

На протоке Черная в Сургуте под баржу затянуло 28-летнюю югорчанку. Женщина находилась в алкогольном опьянении, сообщили в окружном ГУ МЧС России.
«Поступило сообщение о происшествии на протоке Черная в городе Сургуте. Купаясь на открытой воде, 28-летняя сургутянка в нетрезвом состоянии попала в сильное подводное течение, которое затянуло ее под пришвартованную баржу», — написано в telegram-канале ведомства.
Находившиеся неподалеку люди смогли вытащить ее на берег без сознания. Женщину передали сотрудникам скорой помощи, но спасти ее не удалось.
Сотрудники МЧС напоминают, что недопустимо купаться в непредназначенных для этого местах. Также нельзя забывать, что плавание в состоянии алкогольного опьянения противоречит правилам безопасности.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске в районе базы отдыха «Вэнт Корт» утонула женщина. На месте происшествия работали экстренные службы.
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