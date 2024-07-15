Из автобуса на трассе начал валить дым
В Сургуте (ХМАО) на трассе загорелся автобус с пассажирами, сообщает группа «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось на улице Аэрофлотской.
«На Аэрофлотской что-то загорелось у автобуса, люди экстренно спасались из „горящего“ автобуса», — говорится в группе. На кадрах видно, как транспорт остановился посреди дороги и из него начал валить дым, а пассажиры покинули салон.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении МЧС. В ведомстве сообщили, что к ним информация об этом происшествии не поступала.
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