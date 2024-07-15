15 июля 2024

На трассе в Сургуте загорелся автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из автобуса на трассе начал валить дым
Из автобуса на трассе начал валить дым Фото:

В Сургуте (ХМАО) на трассе загорелся автобус с пассажирами, сообщает группа «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось на улице Аэрофлотской.

«На Аэрофлотской что-то загорелось у автобуса, люди экстренно спасались из „горящего“ автобуса», — говорится в группе. На кадрах видно, как транспорт остановился посреди дороги и из него начал валить дым, а пассажиры покинули салон.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении МЧС. В ведомстве сообщили, что к ним информация об этом происшествии не поступала.

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В Сургуте (ХМАО) на трассе загорелся автобус с пассажирами, сообщает группа «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». Происшествие случилось на улице Аэрофлотской. «На Аэрофлотской что-то загорелось у автобуса, люди экстренно спасались из „горящего“ автобуса», — говорится в группе. На кадрах видно, как транспорт остановился посреди дороги и из него начал валить дым, а пассажиры покинули салон. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном управлении МЧС. В ведомстве сообщили, что к ним информация об этом происшествии не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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