Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов высоко оценил действия группировки «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Урожайное, а также обозначил новые цели. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Начальник генерального штаба отметил успехи группировки „Восток“ при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Герасимов вручил госнаграды военным, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу.
Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР 14 июля. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Российские бойцы осуществили зачистку Урожайного и его разминирование, передает 360.ru.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов высоко оценил действия группировки «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Урожайное, а также обозначил новые цели. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Начальник генерального штаба отметил успехи группировки „Восток“ при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Герасимов вручил госнаграды военным, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу. Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР 14 июля. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Российские бойцы осуществили зачистку Урожайного и его разминирование, передает 360.ru.