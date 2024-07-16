Глава Генштаба ВС РФ Герасимов поставил новые задачи перед группировкой «Восток». Видео

Герасимов отметил успехи «Востока» в Урожайном и поставил новые задачи

16 июля 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Валерий Герасимов поблагодарил группировку «Восток» за мужество и отвагу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов высоко оценил действия группировки «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Урожайное, а также обозначил новые цели. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Начальник генерального штаба отметил успехи группировки „Восток“ при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Герасимов вручил госнаграды военным, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу. Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР 14 июля. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Российские бойцы осуществили зачистку Урожайного и его разминирование, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов высоко оценил действия группировки «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Урожайное, а также обозначил новые цели. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Начальник генерального штаба отметил успехи группировки „Восток“ при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Герасимов вручил госнаграды военным, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, и поблагодарил их за мужество и отвагу. Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Урожайное в ДНР 14 июля. Село взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Российские бойцы осуществили зачистку Урожайного и его разминирование, передает 360.ru.