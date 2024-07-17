Бывший житель Златоуста (Челябинская область) Андрей Зайков продолжил работать в компании продюсеров, занятых на производстве «Евровидения», после ухода проекта из России. Как Зайков 17 июля рассказал URA.RU, в настоящий момент он занят подготовкой концерта «Детского Евровидения» в Мадриде (Испания).
«Семейство „Евровидения“ включает три направления. Среди них есть основной формат, финал которого проходит в мае, инструментальный и детский концерты. Один из них состоится в сентябре, другой — в Испании в ноябре. Я занят на детском», — рассказал URA.RU Зайков.
Продюсер начинал карьеру на златоустовском телевидении, затем была учеба во ВГИК, Институте кино и телевидения, работа на федеральных каналах. На «Евровидении» Зайков отвечает за наличие и работу видеотехники. О секретах создания программы шоураннер рассказал блогеру Елене Овчинниковой.
«Для „Евровидения“» постановка планируется и готовится за 9-10 месяцев, при этом разные режиссеры отвечают за различные аспекты шоу. Страны, участвующие в «Евровидении», должны представить свои выступления, предварительно записанные на сером нейтральном фоне. Потом режиссеры на основе этой съемки составляют план по ракурсным показам музыкального номера», — заметил специалист.
О том, по каким траекториям на сцене будет двигаться артист, известно заранее. Под концертные номера формируется раскадровка. В соответствии с графиком, специально созданный софт затем автоматически переключит видеокамеры. На этапе планирования съемок команда артиста имеет возможность внести коррективы, попросив заменить ту или другую камеры.
У каждой из национальных команд, сообщил Зайков, есть только полчаса, чтобы перед финальным концертом прорепетировать на сцене. При этом съемочная группа коррективы в освещение, ракурсы съемки и другие технические аспекты вносит вплоть до начала финального шоу.
После 18 лет работы над песенным конкурсом Зайков применяет опыт на других мероприятиях в России. Он отметил, что россияне в ходе проекта готовы работать, не останавливаясь, у европейцев — свои особенности. Когда заканчивается рабочий день, иностранцы отправляются отдыхать. Кроме того, в западных проектах каждый специалист отвечает за свой фронт работ. В отечественных группах распространен другой опыт, когда на одном человеке может замыкаться сразу несколько разных обязанностей.
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