Бывший житель Златоуста продолжил снимать «Евровидение» после ухода шоу из РФ. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Зайков скоро отправится в Мадрид на съемки "Детского Евровидения"
Андрей Зайков скоро отправится в Мадрид на съемки "Детского Евровидения" Фото:

Бывший житель Златоуста (Челябинская область) Андрей Зайков продолжил работать в компании продюсеров, занятых на производстве «Евровидения», после ухода проекта из России. Как Зайков 17 июля рассказал URA.RU, в настоящий момент он занят подготовкой концерта «Детского Евровидения» в Мадриде (Испания).

«Семейство „Евровидения“ включает три направления. Среди них есть основной формат, финал которого проходит в мае, инструментальный и детский концерты. Один из них состоится в сентябре, другой — в Испании в ноябре. Я занят на детском», — рассказал URA.RU Зайков.

Продюсер начинал карьеру на златоустовском телевидении, затем была учеба во ВГИК, Институте кино и телевидения, работа на федеральных каналах. На «Евровидении» Зайков отвечает за наличие и работу видеотехники. О секретах создания программы шоураннер рассказал блогеру Елене Овчинниковой.

«ДляЕвровидения“» постановка планируется и готовится за 9-10 месяцев, при этом разные режиссеры отвечают за различные аспекты шоу. Страны, участвующие в «Евровидении», должны представить свои выступления, предварительно записанные на сером нейтральном фоне. Потом режиссеры на основе этой съемки составляют план по ракурсным показам музыкального номера», — заметил специалист.

О том, по каким траекториям на сцене будет двигаться артист, известно заранее. Под концертные номера формируется раскадровка. В соответствии с графиком, специально созданный софт затем автоматически переключит видеокамеры. На этапе планирования съемок команда артиста имеет возможность внести коррективы, попросив заменить ту или другую камеры.

У каждой из национальных команд, сообщил Зайков, есть только полчаса, чтобы перед финальным концертом прорепетировать на сцене. При этом съемочная группа коррективы в освещение, ракурсы съемки и другие технические аспекты вносит вплоть до начала финального шоу.

После 18 лет работы над песенным конкурсом Зайков применяет опыт на других мероприятиях в России. Он отметил, что россияне в ходе проекта готовы работать, не останавливаясь, у европейцев — свои особенности. Когда заканчивается рабочий день, иностранцы отправляются отдыхать. Кроме того, в западных проектах каждый специалист отвечает за свой фронт работ. В отечественных группах распространен другой опыт, когда на одном человеке может замыкаться сразу несколько разных обязанностей.

Продюсер Андрей Зайков отметил, что подготовка песенного конкурса начинается за девять месяцев до проведения финала
Продюсер Андрей Зайков отметил, что подготовка песенного конкурса начинается за девять месяцев до проведения финала
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Бывший житель Златоуста (Челябинская область) Андрей Зайков продолжил работать в компании продюсеров, занятых на производстве «Евровидения», после ухода проекта из России. Как Зайков 17 июля рассказал URA.RU, в настоящий момент он занят подготовкой концерта «Детского Евровидения» в Мадриде (Испания). «Семейство „Евровидения“ включает три направления. Среди них есть основной формат, финал которого проходит в мае, инструментальный и детский концерты. Один из них состоится в сентябре, другой — в Испании в ноябре. Я занят на детском», — рассказал URA.RU Зайков. Продюсер начинал карьеру на златоустовском телевидении, затем была учеба во ВГИК, Институте кино и телевидения, работа на федеральных каналах. На «Евровидении» Зайков отвечает за наличие и работу видеотехники. О секретах создания программы шоураннер рассказал блогеру Елене Овчинниковой. «Для „Евровидения“ » постановка планируется и готовится за 9-10 месяцев, при этом разные режиссеры отвечают за различные аспекты шоу. Страны , участвующие в «Евровидении », должны представить свои выступления , предварительно записанные на сером нейтральном фоне. Потом режиссеры на основе этой съемки составляют план по ракурсным показам музыкального номера», — заметил специалист. О том, по каким траекториям на сцене будет двигаться артист, известно заранее. Под концертные номера формируется раскадровка. В соответствии с графиком, специально созданный софт затем автоматически переключит видеокамеры. На этапе планирования съемок команда артиста имеет возможность внести коррективы, попросив заменить ту или другую камеры. У каждой из национальных команд, сообщил Зайков, есть только полчаса, чтобы перед финальным концертом прорепетировать на сцене. При этом съемочная группа коррективы в освещение, ракурсы съемки и другие технические аспекты вносит вплоть до начала финального шоу. После 18 лет работы над песенным конкурсом Зайков применяет опыт на других мероприятиях в России. Он отметил, что россияне в ходе проекта готовы работать, не останавливаясь, у европейцев — свои особенности. Когда заканчивается рабочий день, иностранцы отправляются отдыхать. Кроме того, в западных проектах каждый специалист отвечает за свой фронт работ. В отечественных группах распространен другой опыт, когда на одном человеке может замыкаться сразу несколько разных обязанностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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