В Челябинске на два месяца ограничат движение для автомобилистов

В Челябинска с 16 июля по 20 сентября из-за реконструкции участка теплотрассы ограничат движение по улице Сталеваров, также полностью будет перекрыто движение по улицам Коммунистической и Богдана Хмельницкого на пересечениях с улицей Сталеваров, сообщается 17 июля на сайте мэрии.
«В Металлургическом районе Челябинска ограничить поэтапно движение транспорта по улице Сталеваров от дома № 26 до дома № 42 с 20 часов 17 июля до 22 часов 20 сентября. Прекратить движение транспорта по улице Коммунистической и улице Богдана Хмельницкого на пересечениях с улицей Сталеваров в период с 20 часов 16 июля до 22 часов 20 сентября», — сообщили в ведомстве.
Также в документации отмечается, работы на участках будут производиться открытым способом, поэтапно. Осуществлять работы по реконструкции участка теплотрассы по улице Сталеваров в Металлургическом районе будет Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания — Челябинск» силами подрядной организации ООО «Стиль Жизни».
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