16 июля 2024

В Челябинске на два месяца ограничат движение для автомобилистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино , знак стоп, движение запрещено, перекрытый мост, мост перекрыт
Движение по улице Сталеваров ограничат с 16 июля по 20 сентября Фото:

В Челябинска с 16 июля по 20 сентября из-за реконструкции участка теплотрассы ограничат движение по улице Сталеваров, также полностью будет перекрыто движение по улицам Коммунистической и Богдана Хмельницкого на пересечениях с улицей Сталеваров, сообщается 17 июля на сайте мэрии.

«В Металлургическом районе Челябинска ограничить поэтапно движение транспорта по улице Сталеваров от дома № 26 до дома № 42 с 20 часов 17 июля до 22 часов 20 сентября. Прекратить движение транспорта по улице Коммунистической и улице Богдана Хмельницкого на пересечениях с улицей Сталеваров в период с 20 часов 16 июля до 22 часов 20 сентября», — сообщили в ведомстве.

Также в документации отмечается, работы на участках будут производиться открытым способом, поэтапно. Осуществлять работы по реконструкции участка теплотрассы по улице Сталеваров в Металлургическом районе будет Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания — Челябинск» силами подрядной организации ООО «Стиль Жизни».

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В Челябинска с 16 июля по 20 сентября из-за реконструкции участка теплотрассы ограничат движение по улице Сталеваров, также полностью будет перекрыто движение по улицам Коммунистической и Богдана Хмельницкого на пересечениях с улицей Сталеваров, сообщается 17 июля на сайте мэрии. «В Металлургическом районе Челябинска ограничить поэтапно движение транспорта по улице Сталеваров от дома № 26 до дома № 42 с 20 часов 17 июля до 22 часов 20 сентября. Прекратить движение транспорта по улице Коммунистической и улице Богдана Хмельницкого на пересечениях с улицей Сталеваров в период с 20 часов 16 июля до 22 часов 20 сентября», — сообщили в ведомстве. Также в документации отмечается, работы на участках будут производиться открытым способом, поэтапно. Осуществлять работы по реконструкции участка теплотрассы по улице Сталеваров в Металлургическом районе будет Акционерное общество «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания — Челябинск» силами подрядной организации ООО «Стиль Жизни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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