В Челябинске построят новую мечеть. Скрин

18 июля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Предложения от участников обсуждений будут приниматься с 27 июля по 2 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинцы обсудят строительство новой мечети по улице Топазовой в Курчатовском районе города. Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров. Предложения от участников обсуждений будут приниматься с 27 июля по 2 августа, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство мечети) в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки по улице Топазовой. Земельный участок находится в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. На данный момент вид разрешенного использования участка — благоустройство территории. Перед строительством объекта инициатору проекта — Централизованной религиозной организации — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России», необходимо получить разрешение на смену вида участка, чтобы построить мечеть. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором планируется возвести мечеть, составляет 8 млн 600 тысяч рублей. Общественные обсуждения по данному вопросу буду проходить в Челябинске с 19 июля по 16 августа. Материалы по данному проекту будут выставлены в доме архитектора в конце июля. Предложения и замечания от участников обсуждений будут приниматься на портале госуслуг с 27 июля по 2 августа. Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров Скрин: кадастровая карта г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы обсудят строительство новой мечети по улице Топазовой в Курчатовском районе города. Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров. Предложения от участников обсуждений будут приниматься с 27 июля по 2 августа, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство мечети) в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки по улице Топазовой. Земельный участок находится в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. На данный момент вид разрешенного использования участка — благоустройство территории. Перед строительством объекта инициатору проекта — Централизованной религиозной организации — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России», необходимо получить разрешение на смену вида участка, чтобы построить мечеть. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором планируется возвести мечеть, составляет 8 млн 600 тысяч рублей. Общественные обсуждения по данному вопросу буду проходить в Челябинске с 19 июля по 16 августа. Материалы по данному проекту будут выставлены в доме архитектора в конце июля. Предложения и замечания от участников обсуждений будут приниматься на портале госуслуг с 27 июля по 2 августа.