В Челябинске построят новую мечеть. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, мечеть
Предложения от участников обсуждений будут приниматься с 27 июля по 2 августа Фото:

Челябинцы обсудят строительство новой мечети по улице Топазовой в Курчатовском районе города. Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров. Предложения от участников обсуждений будут приниматься с 27 июля по 2 августа, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство мечети) в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки по улице Топазовой. Земельный участок находится в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.

На данный момент вид разрешенного использования участка — благоустройство территории. Перед строительством объекта инициатору проекта — Централизованной религиозной организации — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России», необходимо получить разрешение на смену вида участка, чтобы построить мечеть. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором планируется возвести мечеть, составляет 8 млн 600 тысяч рублей.

Общественные обсуждения по данному вопросу буду проходить в Челябинске с 19 июля по 16 августа. Материалы по данному проекту будут выставлены в доме архитектора в конце июля. Предложения и замечания от участников обсуждений будут приниматься на портале госуслуг с 27 июля по 2 августа.

Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров
Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы обсудят строительство новой мечети по улице Топазовой в Курчатовском районе города. Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров. Предложения от участников обсуждений будут приниматься с 27 июля по 2 августа, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство мечети) в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки по улице Топазовой. Земельный участок находится в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте. На данный момент вид разрешенного использования участка — благоустройство территории. Перед строительством объекта инициатору проекта — Централизованной религиозной организации — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России», необходимо получить разрешение на смену вида участка, чтобы построить мечеть. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором планируется возвести мечеть, составляет 8 млн 600 тысяч рублей. Общественные обсуждения по данному вопросу буду проходить в Челябинске с 19 июля по 16 августа. Материалы по данному проекту будут выставлены в доме архитектора в конце июля. Предложения и замечания от участников обсуждений будут приниматься на портале госуслуг с 27 июля по 2 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...