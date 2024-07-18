Челябинцы обсудят строительство новой мечети по улице Топазовой в Курчатовском районе города. Площадь участка под застройку составит две тысячи квадратных метров. Предложения от участников обсуждений будут приниматься с 27 июля по 2 августа, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (строительство мечети) в зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки по улице Топазовой. Земельный участок находится в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается на сайте.
На данный момент вид разрешенного использования участка — благоустройство территории. Перед строительством объекта инициатору проекта — Централизованной религиозной организации — «Региональное духовное управление мусульман Челябинской области в составе Центрального духовного управления мусульман России», необходимо получить разрешение на смену вида участка, чтобы построить мечеть. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором планируется возвести мечеть, составляет 8 млн 600 тысяч рублей.
Общественные обсуждения по данному вопросу буду проходить в Челябинске с 19 июля по 16 августа. Материалы по данному проекту будут выставлены в доме архитектора в конце июля. Предложения и замечания от участников обсуждений будут приниматься на портале госуслуг с 27 июля по 2 августа.
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