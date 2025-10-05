В Челябинске снесли кафе для благоустройства улицы

В Металлургическом районе Челябинска снесли кафе, открытое в пристрое киоска по продаже журналов и газет. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, глава города Алексей Лошкин поручил провести благоустройство и проконтролировать, чтобы точку больше никто не занял.
«Проследите за благоустройством. Проконтролируйте, чтобы эту точку никто больше не занял», — поручил Лошкин главе Металлургического района Сергею Кочеткову.
Как уточнил Кочетков, предприниматель пошел на встречу администрации после долгих уговоров. Точка работала на улице Жукова. Согласно картам, на пересечении улиц Жукова и Богдана Хмельницкого недавно располагалась точка по продаже шаурмы. Круглосуточное кафе в пристрое предлагало также бургеры, сэндвичи и выпечку.
С начала года в Челябинске уже снесли 630 незаконно установленных ларьков. Более половины из них оказались киосками и павильонами. На территориях, освобожденных от строений, создают зоны отдыха, формируют газоны и клумбы, а на месте бывших автостоянок благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» возводят скверы.
Весной на заседании рабочей группы в гордуме сообщили, что на снос в Челябинске пойдет более полутора тысяч незаконных торговых точек. В 2024 году демонтировано было почти 600 киосков, а за первые четыре месяца 2025 года — 223.
Предпринимателям разъясняют, что легализация необходима для бизнеса и приведет к меньшим убыткам. С начала года в городе разрабатывался порядок перевода незаконных точек в правовой поле, отмечали в гордуме.
