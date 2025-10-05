В Челябинске на улице Барбюса расширят тротуар, при этом остановка общественного транспорта останется на прежнем месте — у нее появится заездной карман. Об этом сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«Общая ширина тротуара вдоль улицы Барбюса составит более двух метров. Остановка транспорта останется на прежнем месте, но у нее появится заездной карман», — уточнил Агеев.
Мэр города Алексей Лошкин напомнил, что ранее тротуар на этом участке составлял чуть более метра. По его словам, в прошлом году при очистке дорог снег занимал весь тротуар. Глава города поручил учесть высоту бордюрного камня при выполнении работ.
Ранее URA.RU сообщало о планах расширения тротуара на этом проблемном участке. Как пояснял Дмитрий Агеев, работы должны быть завершены до наступления морозов. Тротуар увеличат за счет проезжей части, где была зафиксирована избыточная ширина. На ремонт направят средства, сэкономленные на строительстве крупных объектов. Подрядчика определили 19 сентября, протокол был подписан 22 сентября, а контракт планировалось заключить в течение шести суток после подписания протокола.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что в 2025 году в области планируют отремонтировать рекордные 725 километров дорог. На начало августа уже было отремонтировано 363 километра. Среди ключевых объектов — дорога Первуха — Меседа — Тюлюк, трасса Красное Поле — Полетаево, а также строительство мостов через реку Уфа в Нязепетровске и на улице Черкасская в Челябинске.
