Из-за обстрела ВСУ подросток в Белгороде потерял 4 литра крови и погиб

19 июля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Подросток скончался после удара ВСУ по Белгороду Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде 16-летний подросток потерял четыре литра крови и погиб из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови», — говорится в сообщении Гладкова, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что сердце мальчика останавливалось дважды и медики возвращали его к жизни. По словам губернатора, состояние ребенка не позволило перевезти его на лечение в Москву. Несмотря на все предпринятые врачами меры, им не удалось спасти его. Гладков выразил соболезнования родным и близким. Ранее Гладков сообщал, что за 11 июля в результате атак со стороны ВСУ пострадали 30 мирных жителей региона, один из них погиб. В числе пострадавших оказались пять детей, которые были ранены на детской площадке. Гладков отмечал, что двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, один ребенок в реанимации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде 16-летний подросток потерял четыре литра крови и погиб из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови», — говорится в сообщении Гладкова, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что сердце мальчика останавливалось дважды и медики возвращали его к жизни. По словам губернатора, состояние ребенка не позволило перевезти его на лечение в Москву. Несмотря на все предпринятые врачами меры, им не удалось спасти его. Гладков выразил соболезнования родным и близким. Ранее Гладков сообщал, что за 11 июля в результате атак со стороны ВСУ пострадали 30 мирных жителей региона, один из них погиб. В числе пострадавших оказались пять детей, которые были ранены на детской площадке. Гладков отмечал, что двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, один ребенок в реанимации.