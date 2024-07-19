Из-за обстрела ВСУ подросток в Белгороде потерял 4 литра крови и погиб

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Подросток скончался после удара ВСУ по Белгороду Фото:
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В Белгороде 16-летний подросток потерял четыре литра крови и погиб из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови», — говорится в сообщении Гладкова, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что сердце мальчика останавливалось дважды и медики возвращали его к жизни.

По словам губернатора, состояние ребенка не позволило перевезти его на лечение в Москву. Несмотря на все предпринятые врачами меры, им не удалось спасти его. Гладков выразил соболезнования родным и близким.

Ранее Гладков сообщал, что за 11 июля в результате атак со стороны ВСУ пострадали 30 мирных жителей региона, один из них погиб. В числе пострадавших оказались пять детей, которые были ранены на детской площадке. Гладков отмечал, что двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, один ребенок в реанимации.

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В Белгороде 16-летний подросток потерял четыре литра крови и погиб из-за обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Подросток получил очень серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к обширной кровопотере — 4 литра крови», — говорится в сообщении Гладкова, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что сердце мальчика останавливалось дважды и медики возвращали его к жизни. По словам губернатора, состояние ребенка не позволило перевезти его на лечение в Москву. Несмотря на все предпринятые врачами меры, им не удалось спасти его. Гладков выразил соболезнования родным и близким. Ранее Гладков сообщал, что за 11 июля в результате атак со стороны ВСУ пострадали 30 мирных жителей региона, один из них погиб. В числе пострадавших оказались пять детей, которые были ранены на детской площадке. Гладков отмечал, что двое из пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии, один ребенок в реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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