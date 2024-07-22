ФСБ: замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму

22 июля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Теракт в Крыму должны были совершить с помощью взрывчатки из Европы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подготовку теракта в Крыму в 2023 году курировал лично замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Теракт должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Курировал подготовку к нему замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В России Машовец объявлен в розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовку теракта в Крыму в 2023 году курировал лично замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Теракт должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Курировал подготовку к нему замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В России Машовец объявлен в розыск.