ФСБ: замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму

Теракт в Крыму должны были совершить с помощью взрывчатки из Европы
Подготовку теракта в Крыму в 2023 году курировал лично замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Теракт должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Курировал подготовку к нему замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В России Машовец объявлен в розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.