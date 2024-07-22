ФСБ: замглавы офиса Зеленского курировал подготовку теракта в Крыму

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Выборы 2018. Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, антитеррор, терроризм, взрывчатка, тротиловая шашка, заминировано
Теракт в Крыму должны были совершить с помощью взрывчатки из Европы Фото:

Подготовку теракта в Крыму в 2023 году курировал лично замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Теракт должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Курировал подготовку к нему замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В России Машовец объявлен в розыск.

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Подготовку теракта в Крыму в 2023 году курировал лично замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Теракт должны были совершить при помощи взрывчатых веществ, отправленных из Европы. Курировал подготовку к нему замглавы офиса Владимира Зеленского Роман Машовец», — передает ТАСС со ссылкой на ФСБ. В России Машовец объявлен в розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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