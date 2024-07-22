Происшествия ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки для совершения терактов в РФ. Видео 22 июля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 + ФСБ направила запросы в спецслужбы европейских стран после обнаружения канала поставок взрывчатки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ нашла и пресекла канал поставки взрывчатки из Европы в Россию, которая потом использовалась для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов», — сообщили в ЦОС. Информацию передает ТАСС. Поставки шли из Италии и Германии. Детонаторы и взрывчатка находилась в автомобильных запасных частях. Отмечается, что ФСБ направила запрос в спецслужбы европейских стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ФСБ нашла и пресекла канал поставки взрывчатки из Европы в Россию, которая потом использовалась для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов», — сообщили в ЦОС. Информацию передает ТАСС. Поставки шли из Италии и Германии. Детонаторы и взрывчатка находилась в автомобильных запасных частях. Отмечается, что ФСБ направила запрос в спецслужбы европейских стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям