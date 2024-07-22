ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки для совершения терактов в РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
ФСБ направила запросы в спецслужбы европейских стран после обнаружения канала поставок взрывчатки Фото:

ФСБ нашла и пресекла канал поставки взрывчатки из Европы в Россию, которая потом использовалась для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов», — сообщили в ЦОС. Информацию передает ТАСС.

Поставки шли из Италии и Германии. Детонаторы и взрывчатка находилась в автомобильных запасных частях. Отмечается, что ФСБ направила запрос в спецслужбы европейских стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ нашла и пресекла канал поставки взрывчатки из Европы в Россию, которая потом использовалась для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов», — сообщили в ЦОС. Информацию передает ТАСС. Поставки шли из Италии и Германии. Детонаторы и взрывчатка находилась в автомобильных запасных частях. Отмечается, что ФСБ направила запрос в спецслужбы европейских стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...