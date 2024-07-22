ФСБ направила запросы в спецслужбы европейских стран после обнаружения канала поставок взрывчатки
ФСБ нашла и пресекла канал поставки взрывчатки из Европы в Россию, которая потом использовалась для терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«ФСБ на территории Санкт-Петербурга выявлен и пресечен канал доставки в Россию взрывчатки и электродетонаторов в целях совершения серии террористических актов», — сообщили в ЦОС. Информацию передает ТАСС.
Поставки шли из Италии и Германии. Детонаторы и взрывчатка находилась в автомобильных запасных частях. Отмечается, что ФСБ направила запрос в спецслужбы европейских стран.
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