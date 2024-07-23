МОК исключил Международную федерацию бокса, которую возглавляет россиянин

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об исключении Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, из числа признанных федераций. Это решение последовало после того, как Спортивный арбитражный суд установил несоответствие IBA критериям, предъявляемым МОК.
«Сессия МОК проголосовала об отзыве признания IBA», — говорится в ежегодном докладе Олимпийского комитета. Он опубликован на сайте организации.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение не удовлетворять апелляцию IBA, тем самым подтверждая решение МОК от 22 июня 2023 года об отзыве признания организации. Причиной отказа стало невыполнение IBA ряда критических условий, определенных МОК в декабре 2021 года. Среди них отсутствие прогресса в области финансовой прозрачности, неэффективный контроль деятельности судей и рефери, а также неудовлетворительная реализация мер, предложенных МОК для улучшения работы федерации.
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