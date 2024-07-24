Власти Екатеринбурга повысили стоимость квадратного метра

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Стоимость одного квадратного метра выросла на 11,9% Фото:

В Екатеринбурге в третьем квартале 2024 года повысили стоимость квадратного метра жилого помещения на 11,9%. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Екатеринбурге на III квартал 2024 года в размере 105316 рублей», — говорится в документе. В 2023 году стоимость одного квадратного метра в третьем квартале составляла 94036 рублей.

Данные о средней рыночной стоимости применяются при расчете размера социальных выплат на покупку или строительство жилья. При подсчетах учитывается стоимость недвижимости на первичном и вторичных рынках.

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В Екатеринбурге в третьем квартале 2024 года повысили стоимость квадратного метра жилого помещения на 11,9%. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации. «Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Екатеринбурге на III квартал 2024 года в размере 105316 рублей», — говорится в документе. В 2023 году стоимость одного квадратного метра в третьем квартале составляла 94036 рублей. Данные о средней рыночной стоимости применяются при расчете размера социальных выплат на покупку или строительство жилья. При подсчетах учитывается стоимость недвижимости на первичном и вторичных рынках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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