Власти Екатеринбурга повысили стоимость квадратного метра

В Екатеринбурге в третьем квартале 2024 года повысили стоимость квадратного метра жилого помещения на 11,9%. Постановление опубликовано на официальном сайте администрации.
«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Екатеринбурге на III квартал 2024 года в размере 105316 рублей», — говорится в документе. В 2023 году стоимость одного квадратного метра в третьем квартале составляла 94036 рублей.
Данные о средней рыночной стоимости применяются при расчете размера социальных выплат на покупку или строительство жилья. При подсчетах учитывается стоимость недвижимости на первичном и вторичных рынках.
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