В зоне СВО погиб житель Муравленко (ЯНАО) лейтенант, командир мотострелкового взвода Илья Гатаулин. За мужество и героизм он награжден Орденом Мужества посмертно. Прощание состоится 25 июля в храме Преображения Господня, похороны пройдут в Челябинске, сообщает telegram-канал «Муравленковский день».
«В зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб муравленковец Илья Гатаулин. За мужество и героизм награжден Орденом Мужества посмертно», — сообщает источник.
Уточняется также, что Илья Гатаулин учился в пятой школе и многопрофильном колледже. Как участник спецоперации воевал на территории Украины, ДНР и ЛНР, командовал мотострелковым взводом. Прощание состоится 25 июля в храме Преображения Господня, похороны пройдут в Челябинске.
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