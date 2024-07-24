Погибшего офицера, кавалера Ордена Мужества из ЯНАО похоронят в Челябинске. Фото

В зоне СВО погиб офицер из ЯНАО Илья Гатаулин
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Жителя Муравленко Илью Гатаулина похоронят в Челябинске
Жителя Муравленко Илью Гатаулина похоронят в Челябинске Фото:

В зоне СВО погиб житель Муравленко (ЯНАО) лейтенант, командир мотострелкового взвода Илья Гатаулин. За мужество и героизм он награжден Орденом Мужества посмертно. Прощание состоится 25 июля в храме Преображения Господня, похороны пройдут в Челябинске, сообщает telegram-канал «Муравленковский день».

«В зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб муравленковец Илья Гатаулин. За мужество и героизм награжден Орденом Мужества посмертно», — сообщает источник. 

Уточняется также, что Илья Гатаулин учился в пятой школе и многопрофильном колледже. Как участник спецоперации воевал на территории Украины, ДНР и ЛНР, командовал мотострелковым взводом. Прощание состоится 25 июля в храме Преображения Господня, похороны пройдут в Челябинске.

Илья Гатаулин награжден посмертно Орденом Мужества
Илья Гатаулин награжден посмертно Орденом Мужества
Фото:

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В зоне СВО погиб житель Муравленко (ЯНАО) лейтенант, командир мотострелкового взвода Илья Гатаулин. За мужество и героизм он награжден Орденом Мужества посмертно. Прощание состоится 25 июля в храме Преображения Господня, похороны пройдут в Челябинске, сообщает telegram-канал «Муравленковский день». «В зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб муравленковец Илья Гатаулин. За мужество и героизм награжден Орденом Мужества посмертно», — сообщает источник.  Уточняется также, что Илья Гатаулин учился в пятой школе и многопрофильном колледже. Как участник спецоперации воевал на территории Украины, ДНР и ЛНР, командовал мотострелковым взводом. Прощание состоится 25 июля в храме Преображения Господня, похороны пройдут в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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