31 июля 2025

Екатеринбуржец пошел за грибами, а нашел пачку денег. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подбирать и трогать находку грибник не рискнул
Подбирать и трогать находку грибник не рискнул Фото:

Екатеринбуржец обнаружил в лесу вместо грибов десятирублевые купюры, пачками раскиданные по земле. Необычной находкой он поделился в социальных сетях.

«Первый раз нахожу деньги пачками в лесу, хоть и маленькие. Может, поддельные какие-нибудь, шуточные», — рассказал грибник на своей странице во «ВКонтакте».

В комментариях мужчине посоветовали оставить купюры и немного подождать. «Молоденькие еще, маленькие совсем. Оставьте на пару дней, подрастут, будут пятитысячные», — шутят комментаторы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец обнаружил в лесу вместо грибов десятирублевые купюры, пачками раскиданные по земле. Необычной находкой он поделился в социальных сетях. «Первый раз нахожу деньги пачками в лесу, хоть и маленькие. Может, поддельные какие-нибудь, шуточные», — рассказал грибник на своей странице во «ВКонтакте». В комментариях мужчине посоветовали оставить купюры и немного подождать. «Молоденькие еще, маленькие совсем. Оставьте на пару дней, подрастут, будут пятитысячные», — шутят комментаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...