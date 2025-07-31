Подбирать и трогать находку грибник не рискнул
Екатеринбуржец обнаружил в лесу вместо грибов десятирублевые купюры, пачками раскиданные по земле. Необычной находкой он поделился в социальных сетях.
«Первый раз нахожу деньги пачками в лесу, хоть и маленькие. Может, поддельные какие-нибудь, шуточные», — рассказал грибник на своей странице во «ВКонтакте».
В комментариях мужчине посоветовали оставить купюры и немного подождать. «Молоденькие еще, маленькие совсем. Оставьте на пару дней, подрастут, будут пятитысячные», — шутят комментаторы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!