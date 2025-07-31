Екатеринбуржца отправили за решетку за тату со свастикой

Екатеринбургский Верх-Исетский районный суд отправил 28-летнего Кирилла Минабутдинова в спецприемник за публичное демонстрирование запрещенной символики. Мужчину признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики.
На судебном заседании Минабутдинов пытался избежать наказания, симулируя психическое заболевание. «Но правоохранительный след, оставленный им в ходе своей бесполезной жизни, подтвердил его вменяемость в рамках экспертизы, проведенной еще раньше, но по другому уголовному делу», — сообщили в силовых структурах.
В ходе разбирательства также выяснилось, что ранее Минабутдинова уже привлекали к административной ответственности. В 2019 году он неоднократно становился фигурантом дел о мелком хищении. Теперь мужчине назначили административное наказание в виде ареста за пропаганду экстремистской атрибутики. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее в Екатеринбурге задержали главу клуба единоборств «Двухглавый орел» со свастикой на груди. Его также подозревают в кураторстве радикальной уралмашевской группировки. Предварительно, именно Петр Колесов тренировал радикала, который в апреле совершил покушение на убийство двух бездомных, один из которых скончался от полученных ран.
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