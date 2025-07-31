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01:29
В Ноябрьске сбили подростка
01:23
У Тимберлейка обнаружили страшную болезнь
01:17
В Москве горит трехэтажное здание со стрелковым клубом
Редактору URA.RU Аллаярову продлили самую жесткую меру пресечения, несмотря на отсутствие доказательств
01:10
Пользователи из нескольких регионов России массово жалуются на Telegram
00:57
Бастрыкин заинтересовался наездом самокатчиков на женщину в Кургане
00:48
Путин подписал закон о военных пенсиях для участников СВО и ополченцев
Российские войска освободили Часов Яр, ВСУ стягивают подразделения в Константиновку: главное об СВО 31 июля
00:48
В Telegram произошли массовые сбои
00:44
В КПРФ раскрыли причины обысков в липецком отделении
00:44
В НАТО раскрыли причины конфликта Медведева и Трампа
«Ключ к освобождению ДНР»: как выглядит взятый российскими бойцами Часов Яр. Фоторепортаж
00:39
Екатеринбуржца отправили за решетку за тату со свастикой
00:38
Раскрыты детали аферы о поставке в армию 30 тысяч негодных бронежилетов
00:22
Рубио: США и Китай вступают в период стратегической стабильности
Принял на себя огонь в «Крокусе», спасая женщин: кто такой Вугар Гусейнов, которого посмертно наградил Путин
00:12
Рубио оценил, как Медведев вступил в перепалку с Трампом из-за Украины
1
00:02
Челябинским охотникам утвердили квоты на добычу зверя на год
31 июля 2025
23:55
Путин наградил работников пермского стратегического завода
В РФ введут штрафы за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов: какие еще законы подписал Путин 31 июля
23:39
Тюменское УФСИН пополнило штат: распределено десять выпускников
23:32
Данные о зачислении детей мигрантов в школы будут передавать в МВД
23:31
Путин подписал важный для инвесторов закон
Путин перехватил инициативу у Трампа в торговле с Азией
23:29
Айза назвала глупой идею выкупить и удалить альбом Гуфа
23:26
Российские хакеры предупредили Европу о масштабной кибератаке
2
23:25
Жители Курил рассказали о находках после цунами
Семьям с детьми помогут с ипотекой, не дожидаясь низкой ключевой ставки
23:24
Солнце выбросило два огромных протуберанца
23:13
Глава Польши выдвинул жесткие требования Зеленскому
2
23:11
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году
США загоняют себя в изоляцию из-за страха перед БРИКС
23:09
В Кургане проверили кондуктора, который часто хамил пассажирам
2
23:03
Что делать, если не получили выплаты по СВО: полная инструкция
23:00
Три мощных землетрясения произошли на Камчатке
«Град размером со сливу»: в Петербурге разбушевавшаяся непогода срывает крыши домов и вырывает столбы. Видео
22:59
Скончался американский режиссер, который активно работал в России
22:55
От машины остался только бампер: смертельное ДТП произошло на екатеринбургской трассе. Фото
22:49
Россия поднимет тему «курской авантюры» ВСУ на заседании СБ ООН в августе
1
Как понять, что материал экстремистский и случайно не нарваться на штраф
22:47
Апачев оценил покупку первого альбома Гуфа
22:42
Балицкий: трое, включая подростка, погибли при обстреле авто в Запорожье
22:37
WSJ: ВСУ начали самое амбициозное строительство укреплений
Путин подписал законы о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов: все, что нужно знать
22:36
Путин запретил кино, дискредитирующее российские традиционные ценности
3
22:35
Житель Перми ударил полицейского после ложного вызова о готовящемся теракте
22:33
Главу НАСА позвали посмотреть на российские ракеты
В Карабахе снесли памятник великому художнику Айвазовскому: история монумента и реакция в России
22:32
Врач рассказал о плотоядной бактерии, от которой умирают в США
22:29
Госсекретарь США рассказал о взаимодействиях с Москвой
22:16
Какие праздники отмечают 1 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день
Военэксперт назвал неочевидную связь между освобождением Часова Яра и Бахмутом
22:09
Полиция проводит обыски в штабе липецкого отдела КПРФ
22:03
Политэлиты ХМАО завершили регистрацию в нацмессенджере MAX. Инсайд
21:56
Стала известна причина смерти легендарного рестлера Халка Хогана
1
Военный эксперт раскрыл важность освобождения Часова Яра в ДНР
21:43
«Ты трусливый говнюк»: яркие цитаты и необычные кейсы самых обсуждаемых свердловских экс-мэров
21:42
Путин расширил список оснований для лишения гражданства России
21:39
Тюменские татары бросились в погоню за изъятым незаконно установленным памятником жене хана Кучума. Видео
1
Крымчан предупредили об ограничении интернета: где еще наблюдаются проблемы
21:30
Путин принял в Кремле министра иностранных дел Сирии Аш-Шибани
21:25
В США отложили совместный космический запуск NASA и Роскосмоса
21:21
Германия существенно увеличила выдачу шенгенских виз россиянам
«Чтобы следил за словами»: все о публичной ссоре Трампа с Медведевым
21:20
Никаких наркоманов в подъезде: тюменцам рассказали, чем поможет цифровизация жилья
21:19
Минспорт отстранил от работы арестованного ректора челябинского УралГУФК
21:16
Герой из ЯНАО и оправдание бизнесмена, подозреваемого во взятках: события дня 31 июля
ВС РФ освободили Часов Яр и взломали оборону ВСУ: карта СВО за 31 июля
21:15
Директор депздрава ХМАО продолжает обновление команды: главврач ОКБ Ханты-Мансийска покидает пост
21:09
Скандальный мэр и его команда ополчились против «Единой России» в Чувашии
21:05
Гендиректор СМИ2: для музыкантов-иноагентов должна наступить гражданская смерть
ВСУ лишились крупнейшей за все время СВО группировки: хроника боев за Часов Яр. Карта
21:03
БРИКС готовит мощный ответ на ограничения Трампа
21:00
Пошлины Трампа загоняют США в изоляцию
3
21:00
Рекордные осадки и приговор для ОПГ: главное в Кургане за 31 июля
20:56
Депутат раздал цветы екатеринбурженкам, попробовав себя в роли флориста. Фото
20:50
В ХМАО прогнозируют резкое похолодание до +5
2
20:50
Боровики пошли: где искать короля грибов и как правильно есть их
20:49
Трамп поставил дедлайн России и Украине по заключению мира
20:48
«Поражают смелость, преданность и сила любви»: какие книги вдохновляют пермских политиков
20:45
Выборы-2025: кого выбираем, где и как проголосовать в Челябинской области. Инфографика
20:41
В Тюменскую область не пустили партию потенциально опасного мяса из Казахстана
20:36
В Ноябрьске ожидаются два крупных перекрытия дорог. Карта
20:35
Mash: автобусный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю
20:26
Власти ХМАО назвали объекты культуры, которые построят в 2025 году
20:25
Скончался медиамагнат Дерк Сауэр, запустивший «Ведомости»
20:25
Косят траву и вводят новый закон: как в России борются с борщевиком
9
20:20
Новые зоны реверсивного движения на дорогах ЯНАО
20:20
Путин говорил с лаосским президентом по-русски
20:20
Во что играют политики ХМАО: компьютерные и настольные игры в жизни чиновников
20:18
Муниципалитет бьет рекорды постоянства в рейтинге эффективности властей ХМАО
20:18
Звезда НХЛ Матвей Мичков сыграл в хоккей с пермским губернатором. Видео
20:12
Путин поздравил финалистов шестого сезона конкурса «Большая перемена»
20:09
На СВО погибли трое жителей Тюменской области
20:07
«Жирно, с дымком и чтоб ложка стояла»: чем кормят гостей тюменские депутаты и чиновники. Видео
1
20:05
Директор Меладзе резко отреагировал на вопрос о концертах артиста в России
20:03
Стали известны потери Украины в боях за Часов Яр
20:02
Россия и Лаос договорились о взаимной помощи по одному вопросу
20:00
«Как у бабушки»: челябинцы обозначили цены на домашние соленья с огурцами и помидорами
1
19:53
Путин упростил покупку и продажу беспилотников
19:53
Россия приняла школьников со всего мира на «Большой перемене»
19:51
В Минэкономразвития Ингушетии прошли обыски
19:51
В ХМАО на муниципальные выборы заявились 370 кандидатов
19:49
В Перми у владельцев изымут гаражи рядом с экстрим-парком
19:47
В тюменских лесах после затяжных дождей появились первые опята. Фото
19:39
Новый начальник полиции назначен в районе под Челябинском
19:38
Путин обязал землевладельцев бороться с борщевиком
19:36
Путин посмертно наградил Гусейнова, героически погибшего в «Крокусе»
19:30
Житель ХМАО отделался штрафом за то, что вместе с другом вынес труп в холодильнике
19:27
Песков дал рекомендацию американскому бизнесу
19:24
В Курганской областной больнице начал работать новый врач-хирург Юрков. Фото
6
19:18
На ВДНХ открылась выставка ямальского современного искусства
19:17
Свердловчане стали реже жаловаться депутатам
4
19:16
Создатель бренда Putin Team получил высокую госнаграду
19:14
Песков раскрыл, на каком этапе находится возвращение зарубежного бизнеса в РФ
19:11
В Курганской области запустили пункт проката предметов для детей
5
19:10
«Искры из-под колес»: в Шадринске неизвестный укатил контейнер для мусора. Видео
19:07
Песков четко обозначил роль БРИКС на мировой арене
2
19:05
Пермячка путешествует по Камчатке, несмотря на землетрясение
19:00
Мечта байкера: самые дорогие мотоциклы, от которых избавляются курганцы
18:47
У крупных брендов появился новый способ продавать уцененные товары
18:47
Как менялись главы в городах ЯНАО
18:46
Путин ограничил максимальную длительность рассрочек
18:45
Лагерь под Екатеринбургом закрыли после массового отравления детей
1
18:45
Тюменских чиновников не заставляют переходить на мессенджер Max
18:44
Уроженец Ямала проявил героизм в зоне СВО
18:42
Прыжок с парашютом и магические обряды: как провести экстремальные выходные в Сургуте
18:40
Правительство предложило увеличить ипотечные каникулы для семей
1
18:35
Пермяк, по вине которого три человека отравились метанолом, пойдет под суд
18:32
Путин подписал закон о приостановке услуг связи абоненту с арестованными счетами
18:32
Автор хита «Матушка-Земля» напишет песни для пермского ансамбля
18:30
В Балашихе горит многоквартирный дом, один человек погиб
18:30
Мэр города ЯНАО приказал подчиненным просеять песок на новом пляже. Видео
1
18:30
Курганские полицейские задержали похитителя сапбордов
18:29
Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
18:26
В одном регионе пересчитают тарифы из-за отключений интернета
18:24
Курганцы удивились, что дорожные строители снесли бордюры и новый асфальт. Фото
18:22
В Балашихе крупный пожар, погиб один человек
18:18
Один из крупнейших покупателей перестал закупать российскую нефть из-за угроз Трампа
7
18:15
Искусственный интеллект начали применять при анализе повреждений автомобилей с пробегом
18:15
В Новом Уренгое на гендиректора предприятия возбудили уголовное дело
18:13
Прокуратура закрыла опасный батут в пермском городе
18:12
Россиянка погибла в страшном ДТП в Турции
18:11
В Челябинске кран упал на дорогу
18:10
В Тюменской области дети и подростки с сахарным диабетом начали проходить реабилитацию
1
18:08
«Уральские авиалинии» подали иск к аэропорту Кольцово на миллионы рублей
17:59
Глава Надымского района предупредил о мошенниках, использующих его имя
17:55
Ехавший помогать российским бойцам священник погиб в зоне СВО
1
17:54
В газовой столице ЯНАО появится огромная «горящая рука». Видео
17:53
«Интересно, что президент сделает с ними»: Запашный — о двух слонах, подаренных Путину президентом Лаоса
2
17:53
Грезил армией, любил Россию: простой парень из Индии женился на многодетной пермячке и героически погиб на СВО
1
17:50
Омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО отстоять права перед командованием части
17:50
Нерезкая смена погоды: прогноз в Москве и Петербурге в выходные
17:49
В Курганской области из-за ливней в затопленном округе открыли ПВР. Видео
3
17:44
В Чусовом мэрия отказалась увольнять директора спорткомплекса по «коррупционной» статье
17:43
Жительница ХМАО поразились найденными грибами-гигантами. Фото, видео
17:43
Пермские компании-монополисты получили многомиллионные штрафы
17:39
Путин подписал закон, позволяющий блокировать счета
1
17:38
Минобразования разрешило хранить книги Акунина* и Быкова**
17:33
Мэр Нового Уренгоя Андрей Колодин вышел на осмотр новых объектов в городе
17:31
ВТБ спрогнозировал прибыль в сотни миллиардов рублей
1
17:30
Из-за ремонтных работ изменится схема движения автобусов в центре Тюмени
17:29
В центре Москвы временно ограничивали движение
17:29
В Челябинске популярные автобусы изменят маршруты движения уже завтра
17:28
Под Курганом срочно ищут сотрудника, без которого не может работать детсад
6
17:27
Пермский фестиваль документального кино «Флаэртиана» раскрыл конкурсную программу
17:21
Банк России впервые ограничил выдачу видов ипотеки, по которым чаще всего бывают просрочки
17:21
Зеленский подписал закон о НАБУ
17:19
Аналитики назвали самые популярные профессиональные курсы в ХМАО
17:19
В думу Шадринска ожидается самая ожесточенная конкуренция за мандат
17:18
Преподаватели пермского вуза оказались одними из самых высокооплачиваемых в стране
17:15
Вице-спикер челябинского заксобрания Карликанов выбыл из предвыборной гонки
17:12
Отключение холодной воды в августе затронет более 200 домов в Перми. Инфографика
17:10
Молдавия требует вывести российских миротворцев из Приднестровья
17:09
Банк России впервые установил лимиты по ипотеке ИЖС
17:07
Фокусы, шоу мыльных пузырей и бисероплетение: что ждет юных челябинцев в выходные
17:06
В Нижнем Тагиле посадили рецидивиста, зарезавшего мужчину в кафе при посетителях. Фото
17:05
В Петербург пришел ливень после жары
1
17:03
Трамп считает свой ультиматум России хорошей тактикой
2
16:58
На Тюменскую область надвигается сильный шторм с градом
16:58
В Кургане не могут найти работника на пост главного архитектора
1
16:56
Челябинский облсуд оставил в СИЗО бывшего прокурора и экс-полицейских
2
16:55
Дерипаска отсудил у Тинькова* десятки миллионов за оскорбления
1
16:53
Медведев: вмешательство западных стран в выборы — новая форма неоколониализма
16:49
К юбилею «Артека» губернатор Артюхов вручил сертификаты на путешествие по Ямалу
16:47
Медведев заявил, что 30 тысяч санкций против России неправомерны
1
16:46
Патрушев: Запад будет привлекать ЧВК к контролю над российскими судами
3
16:45
Президент Лаоса подарил России двух слонов. Видео
16:44
Синоптики рассказали, каким будет август в Пермском крае
16:43
Почему гниют кабачки и как их спасти: советы опытного садовода
16:42
Новый тренд в Челябинске: в ЖК в центре города переезжают целыми семьями
16:42
«Запасайтесь наличкой»: что делать ямальцам, если начались перебои с интернетом
16:41
Патрушев ожидает прямых атак на российские суда
16:40
Мрачная изнанка тундры: топ-5 страшных преступлений в ЯНАО
16:39
«Россия» отменила треть рейсов из Москвы в Петербург
16:38
Из Тюмени в Екатеринбург запускают дополнительный автобусный маршрут
1
16:37
Жертвой мошенников, у которой пытались выманить 89 млн, оказалась бизнес-леди из Нижневартовска
2
16:35
Путин и президент Лаоса начали переговоры в Кремле
16:33
Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов
2
16:33
Зарос травой и утопает в мусоре: в новом сквере Кургана не следят за порядком. Видео
1
16:31
СК возбудил новое дело о взятке против директора МХАТ Кехмана
16:30
Строители залили бетоном машины екатеринбуржцев. Видео
1
16:30
Спикер гордумы Челябинска Буяков поздравил детсад, ставший лучшим в стране
1
16:22
В Челябинске на год изменят схему движения на мосту через реку Миасс
16:22
Трамп собирается предложить России масштабную экономическую сделку
3
16:21
Чем известен Евгений Зуев, уволившийся из центра противодействия экстремизму тюменского УМВД
16:19
В центре Перми трамвай сошел с рельсов. Фото
16:18
В Тюмени запустят два новых автобусных маршрута. Схема
16:18
В ЯНАО нарушителя ПДД поймали благодаря видео из соцсетей
16:17
Суд приговорил экс-чиновника Минобороны Тимофеева к 9 годам заключения
16:15
В Австралии нашли самое тяжелое насекомое
16:15
Избирком завершил регистрацию кандидатов в курганскую облдуму
16:15
Стало известно, почему Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете
4
16:14
Пассажиры Turkish Airlines неделями ждут багаж и получают его разбитым
16:13
Школьникам Челябинской области подарили 42 новых автобуса. Фото, видео
16:07
Три нижегородца осуждены после гибели человека, упавшего в яму с кипятком
15:59
Землетрясение на Камчатке: что известно о событиях к этому часу
15:57
Пермский краевой суд оставил главу Кочево Юркина под арестом
15:51
Назван новый козырь России в зоне СВО. Видео
1
15:49
Жительница ХМАО проехала 200 км на такси, чтобы отдать мошенникам 89 миллионов
15:46
Лукашенко обозначил особую роль России в безопасности Беларуси
15:45
Суд закрыл процесс по коррупционному скандалу, связанному с активами правительства ХМАО
15:45
В Кургане на ребенка упал кусок шифера с крыши. Видео
4
15:40
В Магнитогорске из школы-интерната «Семья» сбежал подросток. Фото
1
15:40
95 лет ВДВ: лучшие поздравления и красочные картинки к празднику
1
15:39
Стало известно, как нашли загадочно пропавшую девочку в Екатеринбурге. Видео
15:36
В Тюменской области взлетели цены на морковку
2
15:35
Россия не будет помогать Казахстану в строительстве ТЭЦ
1
15:35
Из тюменской полиции уволился опытный борец с ОПГ
15:35
В Курган и Шадринск возвращается солнечная погода
15:34
Рада поддержала скандальный закон НАБУ
15:34
«Все очень дорого»: Никас Сафронов назвал проблемы российских курортов
1
15:28
Пермский миллиардер Репин решил продать здание своего автосалона по частям
15:28
Якубович рассказал о планах после «Поле чудес»
1
15:27
«Фит с Витей АК-47 и удаление дебютного альбома Гуфа»: как миллиардер из Магнитогорска влился в шоу-бизнес
13
15:26
Появилось видео из освобожденного Часова Яра
15:26
Депутаты украинской Рады подрались из-за закона Зеленского
1
15:26
В Пермском крае на следующей неделе отключат телевидение и радио
15:25
В Раде приняли закон, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов
15:17
В Крыму происходят сбои мобильного интернета
15:15
Два жителя Шадринска получили высшие городские награды. Фото
1
15:14
Экс-гендиректор ВК возглавил «Мир танков»
15:10
На стройплощадке в Тобольске опрокинулся кран. Фото
15:08
Российский банк изменил прогноз по ключевой ставке в 2025 году
1
15:04
Минздрав в разы увеличил сроки лечения распространенной болезни
2
15:00
В Совфеде призвали носить наличку на случай перебоев связи
6
15:00
Скандальный пермский депутат может сменить сенатора Климова
14:59
Кошка неделю не может выйти из руин обрушившегося дома в Саратове
1
14:56
ЦБ дал россиянам обещание по замене Visa и Mastercard
14:56
Челябинскому миллиардеру Рыбакову хотят отказать в продаже легендарного альбома Гуфа из-за идеи удалить его
14:55
Пермский астроном рассказал, где и когда любоваться звездопадами
1
14:49
«Не к месту»: музыкальный критик объяснил причину отказа Пугачевой от известной песни о России
3
14:48
В нескольких районах ХМАО отключат радио и телевидение
14:46
«Услышал хлопок»: в Екатеринбурге из-под земли вырвался фонтан. Видео
14:44
Что такое ракетная опасность и где от нее прятаться: советы спасателей
8
14:42
Суд вынес приговор жителю ХМАО, который забил соседа до смерти
14:39
Министр обороны срочно обратился к военным, освободившим Часов Яр
14:39
Как не отравиться летом: советы тюменцам от Роспотребнадзора
14:38
В Шереметьево объяснили задержки вылетов
14:36
Politico: Трамп просил главу ЕК перестать покупать российские энергоносители
4
14:35
Аттракцион, заполненный людьми, развалился на огромной скорости, трое в критическом состоянии
2
14:31
В Салехарде начали принимать предзаказы на букеты к 1 сентября. Фото
14:28
Аэрофлот возобновляет полеты в Тегеран
14:28
Более 44 миллионов заплатили пермские компании своим сотрудникам по долгам
14:27
В Ленобласти объявлена опасность из-за атак беспилотников
14:17
В Челябинской области робот поможет соцработникам ускориться на 80%
14:17
За сутки Украина атаковала РФ 169 БПЛА
14:10
Родители тюменских школьников не оценили переход на новый мессенджер Мах
3
14:04
Лукашенко допускает дружбу с США из-за возвращения Трампа
14:03
Жителей ХМАО предупредили об опасных паразитах в рыбе
14:03
Старейшая типография Екатеринбурга выходит на новый уровень. Фото
14:01
В Екатеринбурге нашли загадочно пропавшую девочку
1
14:00
В Тюменской области соберутся последователи Ермака. Афиша
14:00
На кресло руководителя исполкома курганской «Единой России» появился новый претендент. Инсайд
13:57
Рыболовы ЯНАО выиграли суд у властей и избежали банкротства
13:55
Оскандалившийся премьер Литвы подал в отставку
13:55
Фадеев на Центральном стадионе Кургана должен был дать концерт, но он сорвался
13:52
«Такую сумму не потянуть»: родители погибшего в Тюмени африканского студента не могут вернуть его тело
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