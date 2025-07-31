31 июля 2025

Раскрыты детали аферы о поставке в армию 30 тысяч негодных бронежилетов

«Коммерсант»: компанию «Пикет» подозревают в поставке негодных бронежилетов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бронежилеты сделали с нарушениями (архивное фото)
Бронежилеты сделали с нарушениями (архивное фото) Фото:

Компания «Пикет» поставила для нужд Минобороны 30 тысяч негодных бронежилетов, которые были сделаны из материалов неизвестного происхождения. Из-за этого десятки тысяч бойцов могли погибнуть на фронте. Об этом рассказали следователи.

«Кевларовые противоосколочные модули в 30 тысячах бронежилетов отсутствовали, превращая их в ненужную обузу для военнослужащих в зоне СВО. Изготовленные „Пикетом“ жилеты состояли из тканевых чехлов с металлическими плитами неизвестного происхождения», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия.

Согласно условиям техзадания к контракту с Минобороны, бронежилеты должны были иметь высокий класс защиты, противоосколочную стойкость не менее 550 м/с, а также массу не более 11,5 кг. По факту же мошенники сделали жилеты из тряпок, маек и некачественных металлических пластин.

Уточняется, что ущерб от мошенничества фигурантов дела превысил 2,4 млрд рублей. Гендиректор «Пикета» Андрей Есипов уже признал свою вину в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Также по данному делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор фирмы Виктория Антонова.

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Компания «Пикет» поставила для нужд Минобороны 30 тысяч негодных бронежилетов, которые были сделаны из материалов неизвестного происхождения. Из-за этого десятки тысяч бойцов могли погибнуть на фронте. Об этом рассказали следователи. «Кевларовые противоосколочные модули в 30 тысячах бронежилетов отсутствовали, превращая их в ненужную обузу для военнослужащих в зоне СВО. Изготовленные „Пикетом“ жилеты состояли из тканевых чехлов с металлическими плитами неизвестного происхождения», — передает «Коммерсант» со ссылкой на данные следствия. Согласно условиям техзадания к контракту с Минобороны, бронежилеты должны были иметь высокий класс защиты, противоосколочную стойкость не менее 550 м/с, а также массу не более 11,5 кг. По факту же мошенники сделали жилеты из тряпок, маек и некачественных металлических пластин. Уточняется, что ущерб от мошенничества фигурантов дела превысил 2,4 млрд рублей. Гендиректор «Пикета» Андрей Есипов уже признал свою вину в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Также по данному делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор фирмы Виктория Антонова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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