В КПРФ раскрыли причины обысков в липецком отделении

Полиция изымает провокационный листок
В здание Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и Центра «Э». Причиной обысков называют изъятие информационных листков. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Силовики начали с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. В настоящее время из здания изымают компьютеры, карты памяти и документы. Под покровом ночи сотрудники описывают и изымают из штаба Липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень», — пишет telegram-канал КПРФ.
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