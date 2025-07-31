31 июля 2025

В КПРФ раскрыли причины обысков в липецком отделении

Полиция и Центр «Э» изымают печатные материалы из отделения КПРФ в Липецке
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция изымает провокационный листок
Полиция изымает провокационный листок Фото:

В здание Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и Центра «Э». Причиной обысков называют изъятие информационных листков. Об этом сообщает пресс-служба партии. 

«Силовики начали с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. В настоящее время из здания изымают компьютеры, карты памяти и документы. Под покровом ночи сотрудники описывают и изымают из штаба Липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень», — пишет telegram-канал КПРФ. 

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В здание Липецкого областного комитета КПРФ прибыли сотрудники полиции и Центра «Э». Причиной обысков называют изъятие информационных листков. Об этом сообщает пресс-служба партии.  «Силовики начали с кабинета первого секретаря Николая Разворотнева. В настоящее время из здания изымают компьютеры, карты памяти и документы. Под покровом ночи сотрудники описывают и изымают из штаба Липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень», — пишет telegram-канал КПРФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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