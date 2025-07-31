31 июля 2025

Лавров: Европа погрузилась в русофобский угар

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров обвинил Европу в «русофобском угаре»
Лавров обвинил Европу в «русофобском угаре» Фото:

Европа полностью погрузилась с «русофобский угар» и о бесконтрольную милитаризацию. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сегодня Европа фактически полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной», — отметил Лавров в материале в «Российской газете». Министр напомнил, что власти Евросоюза намерены собрать 800 миллиардов евро под предлогом оборонных нужд.

Он также обратил внимание на призывы канцлера Германии к вооружению страны. Лавров провел исторические параллели, заявив, что современная Германия и вся Европа под руководством нынешних лидеров «вырождаются в подобие „Четвертого рейха“».

Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что Россия будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования, отмечая, что действия и заявления лидеров ФРГ, Франции и Великобритании свидетельствуют о забвении уроков истории и попытках противостоять России. Также глава МИД РФ критиковал предложения по отправке войск ЕС на Украину и новые антироссийские санкции, подчеркивая, что от России не исходит угрозы для Европы.

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Европа полностью погрузилась с «русофобский угар» и о бесконтрольную милитаризацию. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Сегодня Европа фактически полностью погрузилась в русофобский угар, а ее милитаризация становится, по сути, бесконтрольной», — отметил Лавров в материале в «Российской газете». Министр напомнил, что власти Евросоюза намерены собрать 800 миллиардов евро под предлогом оборонных нужд. Он также обратил внимание на призывы канцлера Германии к вооружению страны. Лавров провел исторические параллели, заявив, что современная Германия и вся Европа под руководством нынешних лидеров «вырождаются в подобие „Четвертого рейха“». Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что Россия будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования, отмечая, что действия и заявления лидеров ФРГ, Франции и Великобритании свидетельствуют о забвении уроков истории и попытках противостоять России. Также глава МИД РФ критиковал предложения по отправке войск ЕС на Украину и новые антироссийские санкции, подчеркивая, что от России не исходит угрозы для Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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