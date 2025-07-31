31 июля 2025

Остановку «Локомотивная» в Перми перенесут из-за реконструкции площади Гайдара

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На площади Гайдара начинается новый этап реконструкции (архивное фото)
На площади Гайдара начинается новый этап реконструкции (архивное фото) Фото:

С 1 августа в Перми временно закроют остановку «Улица Локомотивная» из-за реконструкции площади Гайдара, перенеся ее на улицу Ленина, в район «Сада камней». Об этом сообщается на сайте городской администрации. 

«С 1 августа 2025 года в Перми прекратит работу остановочный пункт „Улица Локомотивная“ в связи с началом реконструкции площади Гайдара. Вместо закрытой остановки оборудуют новые остановочные пункты с двух сторон улицы Ленина в районе „Сада камней“, — рассказали в мэрии.

До завершения работ пассажирам рекомендуется пользоваться ближайшими действующими остановками. Это «Сквер имени Олега Новоселова» на улице Петропавловской и «Улица Хохрякова» на перекрестке Екатерининской и Ленина.

Ранее власти Перми сообщали, что с 3 по 31 августа на площади Гайдара изменится схема движения из-за очередного этапа реконструкции: движение по улицам Ленина, Окулова и Екатерининской будет осуществляться по одной полосе. Ограничения связаны с обустройством ливневой канализации и заменой дорожного покрытия.

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С 1 августа в Перми временно закроют остановку «Улица Локомотивная» из-за реконструкции площади Гайдара, перенеся ее на улицу Ленина, в район «Сада камней». Об этом сообщается на сайте городской администрации.  «С 1 августа 2025 года в Перми прекратит работу остановочный пункт „Улица Локомотивная“ в связи с началом реконструкции площади Гайдара. Вместо закрытой остановки оборудуют новые остановочные пункты с двух сторон улицы Ленина в районе „Сада камней“, — рассказали в мэрии. До завершения работ пассажирам рекомендуется пользоваться ближайшими действующими остановками. Это «Сквер имени Олега Новоселова» на улице Петропавловской и «Улица Хохрякова» на перекрестке Екатерининской и Ленина. Ранее власти Перми сообщали, что с 3 по 31 августа на площади Гайдара изменится схема движения из-за очередного этапа реконструкции: движение по улицам Ленина, Окулова и Екатерининской будет осуществляться по одной полосе. Ограничения связаны с обустройством ливневой канализации и заменой дорожного покрытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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