Остановку «Локомотивная» в Перми перенесут из-за реконструкции площади Гайдара

С 1 августа в Перми временно закроют остановку «Улица Локомотивная» из-за реконструкции площади Гайдара, перенеся ее на улицу Ленина, в район «Сада камней». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«С 1 августа 2025 года в Перми прекратит работу остановочный пункт „Улица Локомотивная“ в связи с началом реконструкции площади Гайдара. Вместо закрытой остановки оборудуют новые остановочные пункты с двух сторон улицы Ленина в районе „Сада камней“, — рассказали в мэрии.
До завершения работ пассажирам рекомендуется пользоваться ближайшими действующими остановками. Это «Сквер имени Олега Новоселова» на улице Петропавловской и «Улица Хохрякова» на перекрестке Екатерининской и Ленина.
Ранее власти Перми сообщали, что с 3 по 31 августа на площади Гайдара изменится схема движения из-за очередного этапа реконструкции: движение по улицам Ленина, Окулова и Екатерининской будет осуществляться по одной полосе. Ограничения связаны с обустройством ливневой канализации и заменой дорожного покрытия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!