Глава УМВД ХМАО попросил Кухарука увеличить денежное довольствие полицейским

Начальник УМВД по ХМАО Сергей Ветохин попросил врио губернатора Руслана Кухарука повысить зарплаты полицейским. Об этом Ветохин заявил на пресс-конференции, передает журналист URA.RU.
«Недавно мы встречались с врио губернатора, я поставил вопрос о повышении региональных надбавок. Ранее это же обсуждалось и с предыдущим руководством округа. Югра привлекает сотрудников за счет районного коэффициента, северных надбавок и выслуги, однако именно денежное довольствие сотрудников у нас в округе, если сравнивать с другими зарплатами, ниже», — заметил Ветохин.
По словам главы УМВД, самые низкие зарплаты у сержантского состава, из-за чего наблюдается дефицит кадров. Однако сейчас руководство пытается решить эту проблему. Так, например, в Сургуте приняли на работу еще пять участковых. Кроме того, региональное правительство софинансирует ремонт зданий и закупку служебного транспорта силовиков в рамках соглашения с МВД.
Ранее URA.RU писало о том, что во время пресс-конференции глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин обвинил банки в двойных стандартах. Они отказались кредитовать главу полиции, но не прочь выдавать кредиты мошенника удаленно.
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