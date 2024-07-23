Банки отказались кредитовать главу полиции ХМАО Сергея Ветохина, но зато щедро раздают займы мошенникам. На двойные стандарты финансистов руководитель УМВД пожаловался в ходе пресс-конференции, передает журналист URA.RU.
«У меня масса вопросов, почему работающему человеку, которому нужно взять кредит, его выдают с трудом. Либо он получает отказы. Я сам с этим столкнулся, к сожалению. Я такой же человек. А какому-то безработному ночью с дивана удаленно выдают миллион, два, три на карточку», — поделился Ветохин.
Статистика таких преступлений в ХМАО растет. Интернет-мошенники за 2023 год обманули югорчан на 1,5 миллиарда рублей, и значительная часть этих средств — кредитные. В ХМАО штат силовиков, которые занимаются киберпреступлениями, увеличили в 2,5 раза. Ветохин пояснил, что ждет от подчиненных роста раскрываемости. Ведется и системная работа. «МВД сейчас работает с банками, чтобы на законодательном уровне поставить барьер для таких сомнительных переводов», — сообщил глава полиции ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что Ветохин на пресс-конференции отметил снижение численности мигрантов на 20%. Югорские силовики запретили незаконный въезд более тысяче мигрантам в Россию, а также депортировали около 60 иностранцев.
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