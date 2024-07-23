23 июля 2024

Банки отказались кредитовать главу полиции ХМАО, но выдали займы мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин пожаловался на двойные стандарты банков
Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин пожаловался на двойные стандарты банков Фото:

Банки отказались кредитовать главу полиции ХМАО Сергея Ветохина, но зато щедро раздают займы мошенникам. На двойные стандарты финансистов руководитель УМВД пожаловался в ходе пресс-конференции, передает журналист URA.RU.

«У меня масса вопросов, почему работающему человеку, которому нужно взять кредит, его выдают с трудом. Либо он получает отказы. Я сам с этим столкнулся, к сожалению. Я такой же человек. А какому-то безработному ночью с дивана удаленно выдают миллион, два, три на карточку», — поделился Ветохин.

Статистика таких преступлений в ХМАО растет. Интернет-мошенники за 2023 год обманули югорчан на 1,5 миллиарда рублей, и значительная часть этих средств — кредитные. В ХМАО штат силовиков, которые занимаются киберпреступлениями, увеличили в 2,5 раза. Ветохин пояснил, что ждет от подчиненных роста раскрываемости. Ведется и системная работа. «МВД сейчас работает с банками, чтобы на законодательном уровне поставить барьер для таких сомнительных переводов», — сообщил глава полиции ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что Ветохин на пресс-конференции отметил снижение численности мигрантов на 20%. Югорские силовики запретили незаконный въезд более тысяче мигрантам в Россию, а также депортировали около 60 иностранцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банки отказались кредитовать главу полиции ХМАО Сергея Ветохина, но зато щедро раздают займы мошенникам. На двойные стандарты финансистов руководитель УМВД пожаловался в ходе пресс-конференции, передает журналист URA.RU. «У меня масса вопросов, почему работающему человеку, которому нужно взять кредит, его выдают с трудом. Либо он получает отказы. Я сам с этим столкнулся, к сожалению. Я такой же человек. А какому-то безработному ночью с дивана удаленно выдают миллион, два, три на карточку», — поделился Ветохин. Статистика таких преступлений в ХМАО растет. Интернет-мошенники за 2023 год обманули югорчан на 1,5 миллиарда рублей, и значительная часть этих средств — кредитные. В ХМАО штат силовиков, которые занимаются киберпреступлениями, увеличили в 2,5 раза. Ветохин пояснил, что ждет от подчиненных роста раскрываемости. Ведется и системная работа. «МВД сейчас работает с банками, чтобы на законодательном уровне поставить барьер для таких сомнительных переводов», — сообщил глава полиции ХМАО. Ранее URA.RU писало, что Ветохин на пресс-конференции отметил снижение численности мигрантов на 20%. Югорские силовики запретили незаконный въезд более тысяче мигрантам в Россию, а также депортировали около 60 иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...