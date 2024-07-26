26 июля 2024

Кухаруку предложили запустить скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук пообещал обсудить скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском с представителями РЖД
Кухарук пообещал обсудить скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском с представителями РЖД Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку предложили запустить скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском. Такую идею озвучил депутат думы ХМАО Владислав Фоменко на встрече нового главы региона с политэлитами Лангепаса, передает корреспондент URA.RU.

«От Сургута до Лангепаса и от Лангепаса до Нижневартовска идет одна колея железнодорожной ветки. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь появилась вторая колея, возможно можно было бы запустить скоростной поезд между Нижневартовском и Сургутом, который бы ходил через Лангепас. Людям было бы удобно ездить и трасса не была бы такой загруженной», — сказал Фоменко Кухаруку.

Врио губернатора ХМАО ответил, что этот вопрос будет рассмотрен в диалоге с представителями РЖД. Однако, все будет зависеть от экономической целесообразности проекта по строительству второй железнодорожной ветки между Сургутом и Нижневартовском.

Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. Подробнее о его поездке — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку предложили запустить скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском. Такую идею озвучил депутат думы ХМАО Владислав Фоменко на встрече нового главы региона с политэлитами Лангепаса, передает корреспондент URA.RU . «От Сургута до Лангепаса и от Лангепаса до Нижневартовска идет одна колея железнодорожной ветки. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь появилась вторая колея, возможно можно было бы запустить скоростной поезд между Нижневартовском и Сургутом, который бы ходил через Лангепас. Людям было бы удобно ездить и трасса не была бы такой загруженной», — сказал Фоменко Кухаруку. Врио губернатора ХМАО ответил, что этот вопрос будет рассмотрен в диалоге с представителями РЖД. Однако, все будет зависеть от экономической целесообразности проекта по строительству второй железнодорожной ветки между Сургутом и Нижневартовском. Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. Подробнее о его поездке — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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