Врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку предложили запустить скоростной поезд между Сургутом и Нижневартовском. Такую идею озвучил депутат думы ХМАО Владислав Фоменко на встрече нового главы региона с политэлитами Лангепаса, передает корреспондент URA.RU.
«От Сургута до Лангепаса и от Лангепаса до Нижневартовска идет одна колея железнодорожной ветки. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь появилась вторая колея, возможно можно было бы запустить скоростной поезд между Нижневартовском и Сургутом, который бы ходил через Лангепас. Людям было бы удобно ездить и трасса не была бы такой загруженной», — сказал Фоменко Кухаруку.
Врио губернатора ХМАО ответил, что этот вопрос будет рассмотрен в диалоге с представителями РЖД. Однако, все будет зависеть от экономической целесообразности проекта по строительству второй железнодорожной ветки между Сургутом и Нижневартовском.
Кухарук прибыл с рабочим визитом в Лангепас. Опорный город нефтяной компании «Лукойл» он посетил впервые. Подробнее о его поездке — в онлайн-трансляции URA.RU.
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