В Миассе из Поликарпова пруда откачали 12 тонн нефтепродуктов

В Миассе Челябинской области на Поликарповом пруду 29 июля были обнаружены масляные пятна, для ликвидации разлива нефтепродуктов были направлены силы областной Поисково-спасательной службы (ПСС). Из водоема собрано уже около 12 тонн масляной эмульсии, сообщили в пресс-службе ПСС.
«29 июля к Поликарповому пруду, расположенному на территории Миасса, были направлены силы и средства областной Поисково-спасательной службы. По сообщениям от местных жителей, на поверхности пруда замечены масляные пятна. С поверхности воды в водоеме Поликарпов пруд и реки Миасс собрано, откачано и вывезено 12 тонн масляной эмульсии», — сообщили в пресс-службе.
Спасательные работы на Поликарповом пруду ведутся круглосуточно тремя отрядами ПСС, несмотря на сложные погодные условия. Установлено 200 метров боновых заграждений. Причины происшествия в настоящий момент устанавливаются.
Ранее поступали обращения от местных жителей о загрязнении Поликарповского пруда мазутом. Прокуратура организовала проверку. Службы провели экспертизу.
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