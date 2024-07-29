29 июля 2024

В Миассе из Поликарпова пруда откачали 12 тонн нефтепродуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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На акватории установлено 200 метров боновых заграждений
На акватории установлено 200 метров боновых заграждений Фото:

В Миассе Челябинской области на Поликарповом пруду 29 июля были обнаружены масляные пятна, для ликвидации разлива нефтепродуктов были направлены силы областной Поисково-спасательной службы (ПСС). Из водоема собрано уже около 12 тонн масляной эмульсии, сообщили в пресс-службе ПСС.

«29 июля к Поликарповому пруду, расположенному на территории Миасса, были направлены силы и средства областной Поисково-спасательной службы. По сообщениям от местных жителей, на поверхности пруда замечены масляные пятна. С поверхности воды в водоеме Поликарпов пруд и реки Миасс собрано, откачано и вывезено 12 тонн масляной эмульсии», — сообщили в пресс-службе.

Спасательные работы на Поликарповом пруду ведутся круглосуточно тремя отрядами ПСС, несмотря на сложные погодные условия. Установлено 200 метров боновых заграждений. Причины происшествия в настоящий момент устанавливаются.

Ранее поступали обращения от местных жителей о загрязнении Поликарповского пруда мазутом. Прокуратура организовала проверку. Службы провели экспертизу.

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В Миассе Челябинской области на Поликарповом пруду 29 июля были обнаружены масляные пятна, для ликвидации разлива нефтепродуктов были направлены силы областной Поисково-спасательной службы (ПСС). Из водоема собрано уже около 12 тонн масляной эмульсии, сообщили в пресс-службе ПСС. «29 июля к Поликарповому пруду, расположенному на территории Миасса, были направлены силы и средства областной Поисково-спасательной службы. По сообщениям от местных жителей, на поверхности пруда замечены масляные пятна. С поверхности воды в водоеме Поликарпов пруд и реки Миасс собрано, откачано и вывезено 12 тонн масляной эмульсии», — сообщили в пресс-службе. Спасательные работы на Поликарповом пруду ведутся круглосуточно тремя отрядами ПСС, несмотря на сложные погодные условия. Установлено 200 метров боновых заграждений. Причины происшествия в настоящий момент устанавливаются. Ранее поступали обращения от местных жителей о загрязнении Поликарповского пруда мазутом. Прокуратура организовала проверку. Службы провели экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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