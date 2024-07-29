В Миассе (Челябинская область) сотрудники прокуратуры с привлечение контролирующих органов проверяют сообщения о загрязнении Поликарповского пруда мазутом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«Прокуратура Миасса организовала проверку по публикациями СМИ о загрязнении мазутом Поликарповского пруда. С привлечением специалистов контролирующих органов устанавливается источник загрязнения водного объекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас ожидаются результаты экспертизы.
Ранее жители сообщали, что пруд буквально утопает в мазуте. Из-за этого в ближайших домах стоит сильный запах нефтепродуктов.
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