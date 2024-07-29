В Миассе проверяют сообщения о загрязнении Поликарповского пруда мазутом. Видео

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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, загрязнение, грязь, экология, мутная вода, выборосы
В Миассе ищут источник загрязнения Поликарповского пруда Фото:

В Миассе (Челябинская область) сотрудники прокуратуры с привлечение контролирующих органов проверяют сообщения о загрязнении Поликарповского пруда мазутом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Прокуратура Миасса организовала проверку по публикациями СМИ о загрязнении мазутом Поликарповского пруда. С привлечением специалистов контролирующих органов устанавливается источник загрязнения водного объекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас ожидаются результаты экспертизы.

Ранее жители сообщали, что пруд буквально утопает в мазуте. Из-за этого в ближайших домах стоит сильный запах нефтепродуктов.

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В Миассе (Челябинская область) сотрудники прокуратуры с привлечение контролирующих органов проверяют сообщения о загрязнении Поликарповского пруда мазутом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Прокуратура Миасса организовала проверку по публикациями СМИ о загрязнении мазутом Поликарповского пруда. С привлечением специалистов контролирующих органов устанавливается источник загрязнения водного объекта», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Сейчас ожидаются результаты экспертизы. Ранее жители сообщали, что пруд буквально утопает в мазуте. Из-за этого в ближайших домах стоит сильный запах нефтепродуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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