Тюменский моряк Тимофей Колчанов вернулся домой с захваченного Ираном судна

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Жена Тимофея сообщила о его возвращении
Жена Тимофея сообщила о его возвращении Фото:

Тюменский моряк Тимофей Колчанов, который находился на захваченном иранцами судне, вернулся домой. Об этом журналистам рассказал супруга местного жителя. Ранее сообщалось, что тюменец был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES.

«Вернулся сегодня, всё хорошо!» — приводит слова жены моряка издание RT. Судно захватили в начале апреля 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, его остановили в Ормузском проливе. На борту находились россияне, а также филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.

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Тюменский моряк Тимофей Колчанов, который находился на захваченном иранцами судне, вернулся домой. Об этом журналистам рассказал супруга местного жителя. Ранее сообщалось, что тюменец был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES. «Вернулся сегодня, всё хорошо!» — приводит слова жены моряка издание RT. Судно захватили в начале апреля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, его остановили в Ормузском проливе. На борту находились россияне, а также филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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