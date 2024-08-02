Тюменский моряк Тимофей Колчанов вернулся домой с захваченного Ираном судна

Жена Тимофея сообщила о его возвращении
Тюменский моряк Тимофей Колчанов, который находился на захваченном иранцами судне, вернулся домой. Об этом журналистам рассказал супруга местного жителя. Ранее сообщалось, что тюменец был захвачен иранскими военными в составе команды контейнеровоза MSC ARIES.
«Вернулся сегодня, всё хорошо!» — приводит слова жены моряка издание RT. Судно захватили в начале апреля 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, его остановили в Ормузском проливе. На борту находились россияне, а также филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.
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