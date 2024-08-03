В четырех районах Тюменской области — Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском — проходят работы по восстановлению разрушенных паводком дорог. Для этого из бюджета региона выделено 280 миллионов рублей, сообщил главный специалист Ишимского подотдела автомобильных дорог области Евгений Емельянов.
«В настоящее время заключен государственный контракт на сумму в 280 миллионов по четырем районам юга Тюменской области. В Викуловском, Абатском, Казанском, Ишимском районах будут восстановлены 13 объектов дорожной сети», — сказал Емельянов в видео, опубликованном в telegram-канале губернатора региона Александра Моора.
Одна из самых разрушенных трасс — это Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Здесь пострадало четыре километра дороги. Емельянов и Моор пообещали восстановить ее до конца 2024 года.
Также в Тюмени и Тюменском районе отремонтируют покрытие дорог на улице Монтажников, на обходе Тюмени, на подъездах к городу со стороны Кургана и Екатеринбурга, в начале трассы, ведущей из Тюмени до границы Свердловской области через Салаирку и на дороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Для этого выделено более миллиарда рублей.
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В четырех районах Тюменской области — Казанском, Ишимском, Абатском и Викуловском — проходят работы по восстановлению разрушенных паводком дорог. Для этого из бюджета региона выделено 280 миллионов рублей, сообщил главный специалист Ишимского подотдела автомобильных дорог области Евгений Емельянов. «В настоящее время заключен государственный контракт на сумму в 280 миллионов по четырем районам юга Тюменской области. В Викуловском, Абатском, Казанском, Ишимском районах будут восстановлены 13 объектов дорожной сети», — сказал Емельянов в видео, опубликованном в telegram-канале губернатора региона Александра Моора. Одна из самых разрушенных трасс — это Ильинка-Афонькино-Усово-Сладково. Здесь пострадало четыре километра дороги. Емельянов и Моор пообещали восстановить ее до конца 2024 года. Также в Тюмени и Тюменском районе отремонтируют покрытие дорог на улице Монтажников, на обходе Тюмени, на подъездах к городу со стороны Кургана и Екатеринбурга, в начале трассы, ведущей из Тюмени до границы Свердловской области через Салаирку и на дороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Для этого выделено более миллиарда рублей.