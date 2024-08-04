Илон Маск предсказал гражданскую войну в Британии

Предприниматель Илон Маск заявил, что гражданская война в Великобритании «неизбежна»Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Массовые беспорядки в Великобритании могут быть преддверием к гражданской войне. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск.
«Гражданская война неизбежна», — сообщил Илон Маск в своем профиле в соцсети X. Так он прокомментировал видео протеста в британском городе.
Ранее в городе Сандерленд на северо-востоке Англии начались беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок. Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забросали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадали трое полицейских, восемь протестантов задержаны. Об этом сообщает «360.ru».
Митинг ультраправых связан с гибелью двух детей в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что убийцей оказался 17-летний юноша из Кардифа. Помимо двух погибших, еще девять были ранены. Шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Эту информацию также передали в «360.ru».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Массовые беспорядки в Великобритании могут быть преддверием к гражданской войне. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск. «Гражданская война неизбежна», — сообщил Илон Маск в своем профиле в соцсети X. Так он прокомментировал видео протеста в британском городе. Ранее в городе Сандерленд на северо-востоке Англии начались беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок. Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забросали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадали трое полицейских, восемь протестантов задержаны. Об этом сообщает «360.ru». Митинг ультраправых связан с гибелью двух детей в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что убийцей оказался 17-летний юноша из Кардифа. Помимо двух погибших, еще девять были ранены. Шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Эту информацию также передали в «360.ru».