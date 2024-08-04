Илон Маск предсказал гражданскую войну в Британии

Предприниматель Илон Маск: гражданская война в Великобритании неизбежна

04 августа 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

Предприниматель Илон Маск заявил, что гражданская война в Великобритании «неизбежна» Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Массовые беспорядки в Великобритании могут быть преддверием к гражданской войне. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск. «Гражданская война неизбежна», — сообщил Илон Маск в своем профиле в соцсети X . Так он прокомментировал видео протеста в британском городе. Ранее в городе Сандерленд на северо-востоке Англии начались беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок. Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забросали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадали трое полицейских, восемь протестантов задержаны. Об этом сообщает «360.ru». Митинг ультраправых связан с гибелью двух детей в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что убийцей оказался 17-летний юноша из Кардифа. Помимо двух погибших, еще девять были ранены. Шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Эту информацию также передали в «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Массовые беспорядки в Великобритании могут быть преддверием к гражданской войне. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск. «Гражданская война неизбежна», — сообщил Илон Маск в своем профиле в соцсети X. Так он прокомментировал видео протеста в британском городе. Ранее в городе Сандерленд на северо-востоке Англии начались беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок. Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забросали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадали трое полицейских, восемь протестантов задержаны. Об этом сообщает «360.ru». Митинг ультраправых связан с гибелью двух детей в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что убийцей оказался 17-летний юноша из Кардифа. Помимо двух погибших, еще девять были ранены. Шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Эту информацию также передали в «360.ru».