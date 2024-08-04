Илон Маск предсказал гражданскую войну в Британии

Предприниматель Илон Маск: гражданская война в Великобритании неизбежна
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Предприниматель Илон Маск заявил, что гражданская война в Великобритании «неизбежна» Фото:

Массовые беспорядки в Великобритании могут быть преддверием к гражданской войне. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск.

«Гражданская война неизбежна», — сообщил Илон Маск в своем профиле в соцсети X. Так он прокомментировал видео протеста в британском городе.

Ранее в городе Сандерленд на северо-востоке Англии начались беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок. Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забросали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадали трое полицейских, восемь протестантов задержаны. Об этом сообщает «360.ru».

Митинг ультраправых связан с гибелью двух детей в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что убийцей оказался 17-летний юноша из Кардифа. Помимо двух погибших, еще девять были ранены. Шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Эту информацию также передали в «360.ru».

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Массовые беспорядки в Великобритании могут быть преддверием к гражданской войне. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск. «Гражданская война неизбежна», — сообщил Илон Маск в своем профиле в соцсети X. Так он прокомментировал видео протеста в британском городе. Ранее в городе Сандерленд на северо-востоке Англии начались беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок. Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забросали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков пострадали трое полицейских, восемь протестантов задержаны. Об этом сообщает «360.ru». Митинг ультраправых связан с гибелью двух детей в результате нападения с ножом в британском городе Саутпорте. Глава полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что убийцей оказался 17-летний юноша из Кардифа. Помимо двух погибших, еще девять были ранены. Шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Эту информацию также передали в «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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