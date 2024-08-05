«Были большие перспективы»: погибшая в Нижнем Тагиле школьница всерьез занималась спортом

Погибшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле всерьез занималась лыжами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил
ЧП произошло 1 августа в Нижнем Тагиле Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Погибшая при обрушении дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летняя Анна считалась перспективной лыжницей. В этом году на соревнованиях она заняла третье место. Об этом на похоронах школьницы URA.RU рассказала одна из ее подруг.

«В этом году Аня заняла третье место по области в команде по лыжне. Была перспективной спортсменкой. Также у нее была настоящая первая любовь. Ее молодого человека зовут Егор, сейчас он просто в шоке», — сообщила собеседница агентства.

Новость по теме
«Я видел небо в тоннеле»: тагильчанин рассказал, что им с женой спасло жизнь при обрушении дома

Полина — подруга Анны, которая тоже погибла под завалами дома, занималась танцами. «Ее мама просто в ужасном состоянии. Возле нее дежурит целая бригада медиков», — передал второй собеседник агентства.

ЧП в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Поисково-спасательная операция длилась двое суток, работали сотни специалистов.

Десятки людей удалось поднять на поверхность, но десять человек погибли. Пятеро из них — дети. Актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погибшая при обрушении дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летняя Анна считалась перспективной лыжницей. В этом году на соревнованиях она заняла третье место. Об этом на похоронах школьницы URA.RU рассказала одна из ее подруг. «В этом году Аня заняла третье место по области в команде по лыжне. Была перспективной спортсменкой. Также у нее была настоящая первая любовь. Ее молодого человека зовут Егор, сейчас он просто в шоке», — сообщила собеседница агентства. Полина — подруга Анны, которая тоже погибла под завалами дома, занималась танцами. «Ее мама просто в ужасном состоянии. Возле нее дежурит целая бригада медиков», — передал второй собеседник агентства. ЧП в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Поисково-спасательная операция длилась двое суток, работали сотни специалистов. Десятки людей удалось поднять на поверхность, но десять человек погибли. Пятеро из них — дети. Актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...