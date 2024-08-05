«Были большие перспективы»: погибшая в Нижнем Тагиле школьница всерьез занималась спортом

Погибшая при обрушении дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летняя Анна считалась перспективной лыжницей. В этом году на соревнованиях она заняла третье место. Об этом на похоронах школьницы URA.RU рассказала одна из ее подруг.
«В этом году Аня заняла третье место по области в команде по лыжне. Была перспективной спортсменкой. Также у нее была настоящая первая любовь. Ее молодого человека зовут Егор, сейчас он просто в шоке», — сообщила собеседница агентства.
Полина — подруга Анны, которая тоже погибла под завалами дома, занималась танцами. «Ее мама просто в ужасном состоянии. Возле нее дежурит целая бригада медиков», — передал второй собеседник агентства.
ЧП в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Поисково-спасательная операция длилась двое суток, работали сотни специалистов.
Десятки людей удалось поднять на поверхность, но десять человек погибли. Пятеро из них — дети. Актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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