«Были большие перспективы»: погибшая в Нижнем Тагиле школьница всерьез занималась спортом

Погибшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле всерьез занималась лыжами

ЧП произошло 1 августа в Нижнем Тагиле Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Погибшая при обрушении дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле 14-летняя Анна считалась перспективной лыжницей. В этом году на соревнованиях она заняла третье место. Об этом на похоронах школьницы URA.RU рассказала одна из ее подруг.

«В этом году Аня заняла третье место по области в команде по лыжне. Была перспективной спортсменкой. Также у нее была настоящая первая любовь. Ее молодого человека зовут Егор, сейчас он просто в шоке», — сообщила собеседница агентства.

Полина — подруга Анны, которая тоже погибла под завалами дома, занималась танцами. «Ее мама просто в ужасном состоянии. Возле нее дежурит целая бригада медиков», — передал второй собеседник агентства.

ЧП в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. По предварительной причине, взорвался бытовой газ. Поисково-спасательная операция длилась двое суток, работали сотни специалистов.

Десятки людей удалось поднять на поверхность, но десять человек погибли. Пятеро из них — дети. Актуальную информацию о случившемся URA.RU собирает в отдельном сюжете.