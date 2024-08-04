Тюменец дважды за день пережил клиническую смерть

05 августа 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Сердце мужчины остановилось дома, а затем по дороге в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Тюмени дважды за день пережил клиническую смерть: сначала его сердце остановилось дома, а затем в скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Днем 46-летний тюменец почувствовал себя плохо: через полчаса появилась давящая боль в грудной клетке. В этот момент сын вызвал скорую помощь, а через 13 минут у мужчины наступила внезапная смерть от остановки сердца. Медики, которые в это время уже находились на вызове, сразу приступили к реанимации. Через шесть минут им удалось вернуть к жизни пациента», — рассказали в депздраве. Однако на этом спасение не закончилось. По дороге в больницу мужчина снова умер. Но и в этот раз его сердце удалось запустить. Как отмечают медики, при инфаркте дорога каждая минута. Вот признаки, при появлении которых нужно бить тревогу: давящие, сжимающие или жгучие боли за грудиной;

нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный липкий пот, тошнота;

волнообразная боль: она то нарастает, то снижается;

боль возникает как при физической нагрузке, так и в покое, чаще — ночью, ближе к утру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени дважды за день пережил клиническую смерть: сначала его сердце остановилось дома, а затем в скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Днем 46-летний тюменец почувствовал себя плохо: через полчаса появилась давящая боль в грудной клетке. В этот момент сын вызвал скорую помощь, а через 13 минут у мужчины наступила внезапная смерть от остановки сердца. Медики, которые в это время уже находились на вызове, сразу приступили к реанимации. Через шесть минут им удалось вернуть к жизни пациента», — рассказали в депздраве. Однако на этом спасение не закончилось. По дороге в больницу мужчина снова умер. Но и в этот раз его сердце удалось запустить. Как отмечают медики, при инфаркте дорога каждая минута. Вот признаки, при появлении которых нужно бить тревогу: