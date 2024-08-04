04 августа 2024

Тюменец дважды за день пережил клиническую смерть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, машина реанимации, реанимация, машина скорой помощи, скорая медицинская помощь
Сердце мужчины остановилось дома, а затем по дороге в больницу Фото:

Житель Тюмени дважды за день пережил клиническую смерть: сначала его сердце остановилось дома, а затем в скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«Днем 46-летний тюменец почувствовал себя плохо: через полчаса появилась давящая боль в грудной клетке. В этот момент сын вызвал скорую помощь, а через 13 минут у мужчины наступила внезапная смерть от остановки сердца. Медики, которые в это время уже находились на вызове, сразу приступили к реанимации. Через шесть минут им удалось вернуть к жизни пациента», — рассказали в депздраве.

Однако на этом спасение не закончилось. По дороге в больницу мужчина снова умер. Но и в этот раз его сердце удалось запустить.

Как отмечают медики, при инфаркте дорога каждая минута. Вот признаки, при появлении которых нужно бить тревогу:

  • давящие, сжимающие или жгучие боли за грудиной;
  • нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный липкий пот, тошнота;
  • волнообразная боль: она то нарастает, то снижается;
  • боль возникает как при физической нагрузке, так и в покое, чаще — ночью, ближе к утру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюмени дважды за день пережил клиническую смерть: сначала его сердце остановилось дома, а затем в скорой помощи. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «Днем 46-летний тюменец почувствовал себя плохо: через полчаса появилась давящая боль в грудной клетке. В этот момент сын вызвал скорую помощь, а через 13 минут у мужчины наступила внезапная смерть от остановки сердца. Медики, которые в это время уже находились на вызове, сразу приступили к реанимации. Через шесть минут им удалось вернуть к жизни пациента», — рассказали в депздраве. Однако на этом спасение не закончилось. По дороге в больницу мужчина снова умер. Но и в этот раз его сердце удалось запустить. Как отмечают медики, при инфаркте дорога каждая минута. Вот признаки, при появлении которых нужно бить тревогу:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...