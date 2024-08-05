Шершневское водохранилище в Челябинске перешло на штатный режим работы

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Уровень воды на Шершневском водохранилище вернулся к нормальному Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Шершневское водохранилище в Челябинске вернулось в штатный режим работы. Об этом 5 августа сообщил губернатор области Алексей Текслер во время оперштаба по противодействию последствиям паводка.

«На Шершнях уже нормальный уровень (воды). Соответственно, гидротехническое сооружение перешло в штатный режим работы. Это значит, что в течение ближайших дней вода будет спадать как в Челябинске, так и ниже по течению — в Сосновском и Красноармейском районах», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.

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По словам главы региона, ситуация в регионе стабилизируется, уровень воды в большинстве муниципалитетов спал. Специалисты продолжают работы по осушению территорий.

Область затопило в результате продолжительных ливней. Для предотвращения глобального потопа власти были вынуждены увеличивать сбросные показатели гидротехнических сооружений. В результате оказались подтопленные прилегающие территории. Но и оттуда вода уходит.

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Шершневское водохранилище в Челябинске вернулось в штатный режим работы. Об этом 5 августа сообщил губернатор области Алексей Текслер во время оперштаба по противодействию последствиям паводка. «На Шершнях уже нормальный уровень (воды). Соответственно, гидротехническое сооружение перешло в штатный режим работы. Это значит, что в течение ближайших дней вода будет спадать как в Челябинске, так и ниже по течению — в Сосновском и Красноармейском районах», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области. По словам главы региона, ситуация в регионе стабилизируется, уровень воды в большинстве муниципалитетов спал. Специалисты продолжают работы по осушению территорий. Область затопило в результате продолжительных ливней. Для предотвращения глобального потопа власти были вынуждены увеличивать сбросные показатели гидротехнических сооружений. В результате оказались подтопленные прилегающие территории. Но и оттуда вода уходит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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