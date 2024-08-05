Шершневское водохранилище в Челябинске перешло на штатный режим работы

Шершневское водохранилище в Челябинске вернулось в штатный режим работы. Об этом 5 августа сообщил губернатор области Алексей Текслер во время оперштаба по противодействию последствиям паводка.
«На Шершнях уже нормальный уровень (воды). Соответственно, гидротехническое сооружение перешло в штатный режим работы. Это значит, что в течение ближайших дней вода будет спадать как в Челябинске, так и ниже по течению — в Сосновском и Красноармейском районах», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства области.
По словам главы региона, ситуация в регионе стабилизируется, уровень воды в большинстве муниципалитетов спал. Специалисты продолжают работы по осушению территорий.
Область затопило в результате продолжительных ливней. Для предотвращения глобального потопа власти были вынуждены увеличивать сбросные показатели гидротехнических сооружений. В результате оказались подтопленные прилегающие территории. Но и оттуда вода уходит.
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