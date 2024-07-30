На Шершневском водохранилище увеличили сброс воды до 100 кубометров в секунду

На Шершневском водохранилище в Челябинске 30 июля увеличили мощность сброса воды до 100 кубометров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства области.
«По итогам оперативного штаба принято решение об увеличении сброса воды с Шершневского водохранилища до 100 кубометров в секунду. Ситуация находится на контроле», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области.
Начинали сброс воды с водохранилища с 50 кубометров в секунду, постепенно повышая его. Данные действия должны помочь избежать потопа.
В Челябинской области несколько дней подряд бушевали ливни. Ряд водоемов переполнились. Подтоплено несколько сотен домов. Чтобы не допустить переполнения Шершневского водохранилища, принято решение о сбросе воды в реку Миаса, протекающую через Челябинск.
В нескольких муниципалитетах действует режим ЧС. К 30 июля дожди стихли, но синоптики предупредили, что в самое ближайшее время ливни, с грозами и ураганом, снова обрушатся на регион.
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