Замминистра экологии сообщил о нештатной ситуации на водохранилище в Челябинске

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Пресс-тур на Челябинскую ТЭЦ-1. Челябинск, гилев игорь
По словам Игоря Гилева, ситуация хоть и нештатная, но находится под контролем Фото:
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Первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев сообщил о нештатной ситуации на Шершневском водохранилище. При этом, по его словам, она полностью находится под контролем. Слова Гилева приводит пресс-служба министерства.

«В данный момент ситуация на Шершневском водохранилище не штатная, но полностью находится под контролем, учитываются все возможные риски. Сброс воды осуществляется со скоростью 100 кубометров в секунду», — приводит слова Гилева пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

По словам первого замминистра, в случае необходимости объем сбросных показателей с водохранилища будет увеличен. Возможности гидротехнического сооружения позволяют это сделать. Специалисты постоянно контролируют ситуацию.

Сброс воды с Шершневского водохранилища начался после проливных дождей. Сначала сбрасывали по 50 кубометров в секунду. Постепенно объем сброса вырос до 100 кубометров. Мероприятия проводятся, чтобы избежать масштабного наводнения.

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Первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев сообщил о нештатной ситуации на Шершневском водохранилище. При этом, по его словам, она полностью находится под контролем. Слова Гилева приводит пресс-служба министерства. «В данный момент ситуация на Шершневском водохранилище не штатная, но полностью находится под контролем, учитываются все возможные риски. Сброс воды осуществляется со скоростью 100 кубометров в секунду», — приводит слова Гилева пресс-служба министерства экологии Челябинской области. По словам первого замминистра, в случае необходимости объем сбросных показателей с водохранилища будет увеличен. Возможности гидротехнического сооружения позволяют это сделать. Специалисты постоянно контролируют ситуацию. Сброс воды с Шершневского водохранилища начался после проливных дождей. Сначала сбрасывали по 50 кубометров в секунду. Постепенно объем сброса вырос до 100 кубометров. Мероприятия проводятся, чтобы избежать масштабного наводнения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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