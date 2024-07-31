Замминистра экологии сообщил о нештатной ситуации на водохранилище в Челябинске

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев сообщил о нештатной ситуации на Шершневском водохранилище. При этом, по его словам, она полностью находится под контролем. Слова Гилева приводит пресс-служба министерства.
«В данный момент ситуация на Шершневском водохранилище не штатная, но полностью находится под контролем, учитываются все возможные риски. Сброс воды осуществляется со скоростью 100 кубометров в секунду», — приводит слова Гилева пресс-служба министерства экологии Челябинской области.
По словам первого замминистра, в случае необходимости объем сбросных показателей с водохранилища будет увеличен. Возможности гидротехнического сооружения позволяют это сделать. Специалисты постоянно контролируют ситуацию.
Сброс воды с Шершневского водохранилища начался после проливных дождей. Сначала сбрасывали по 50 кубометров в секунду. Постепенно объем сброса вырос до 100 кубометров. Мероприятия проводятся, чтобы избежать масштабного наводнения.
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