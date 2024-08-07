Бастрыкин требует возбудить дело на свердловского самокатчика, сбившего ребенка

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в поселке Лобва (Свердловская область), где подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на детском самокате. В результате ребенка госпитализировали. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — указано в сообщении. Отмечается, что в СУ СКР по региону организована процессуальная проверка.
Инцидент произошел 5 августа, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 15-летний подросток сбил 9-летнего мальчика, который ехал на детском самокате. Ребенка госпитализировали. Его состояние врачами оценивается как тяжелое.
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