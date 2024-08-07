Происшествия Бастрыкин требует возбудить дело на свердловского самокатчика, сбившего ребенка 08 августа 2024 в 00:57 Размер текста - 17 + Подросток сбил ребенка 5 августа в Лобве (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в поселке Лобва (Свердловская область), где подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на детском самокате. В результате ребенка госпитализировали. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — указано в сообщении. Отмечается, что в СУ СКР по региону организована процессуальная проверка. Инцидент произошел 5 августа, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 15-летний подросток сбил 9-летнего мальчика, который ехал на детском самокате. Ребенка госпитализировали. Его состояние врачами оценивается как тяжелое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в поселке Лобва (Свердловская область), где подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на детском самокате. В результате ребенка госпитализировали. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — указано в сообщении. Отмечается, что в СУ СКР по региону организована процессуальная проверка. Инцидент произошел 5 августа, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 15-летний подросток сбил 9-летнего мальчика, который ехал на детском самокате. Ребенка госпитализировали. Его состояние врачами оценивается как тяжелое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям