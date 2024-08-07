07 августа 2024

Бастрыкин требует возбудить дело на свердловского самокатчика, сбившего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток сбил ребенка 5 августа в Лобве (архивное фото) Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в поселке Лобва (Свердловская область), где подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на детском самокате. В результате ребенка госпитализировали. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — указано в сообщении. Отмечается, что в СУ СКР по региону организована процессуальная проверка.

Инцидент произошел 5 августа, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 15-летний подросток сбил 9-летнего мальчика, который ехал на детском самокате. Ребенка госпитализировали. Его состояние врачами оценивается как тяжелое.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с инцидентом в поселке Лобва (Свердловская область), где подросток на электросамокате сбил 9-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на детском самокате. В результате ребенка госпитализировали. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования», — указано в сообщении. Отмечается, что в СУ СКР по региону организована процессуальная проверка. Инцидент произошел 5 августа, пишет «Вечерний Краснотурьинск». 15-летний подросток сбил 9-летнего мальчика, который ехал на детском самокате. Ребенка госпитализировали. Его состояние врачами оценивается как тяжелое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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