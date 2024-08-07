В Екатеринбурге сожгли опасную партию цветов из Армении

На грузовом терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово сотрудники Россельхознадзора выявили 500 зараженных срезов цветов из Армении, которые решили уничтожить. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«При проведении досмотра в партии срезов лимониума в количестве 500 штук был обнаружен карантинный вредитель — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная партия уничтожена», — следует из сообщения. Уточняется, что цветы были сожжены.
Специалисты отмечают, что обнаруженный вредитель является одним из опаснейших. «Вредоносность трипса заключается в его способности причинять вред растениям», — отметили в Россельхознадзоре.
Ранее в Кольцово обнаружили 225 зараженных цветов из общей партии в 109 тысяч штук из Голландии. Вся опасная партия была уничтожена.
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