07 августа 2024

В Екатеринбурге сожгли опасную партию цветов из Армении

© Служба новостей «URA.RU»
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В партии цветов найден карантинный вредитель
В партии цветов найден карантинный вредитель Фото:

На грузовом терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово сотрудники Россельхознадзора выявили 500 зараженных срезов цветов из Армении, которые решили уничтожить. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«При проведении досмотра в партии срезов лимониума в количестве 500 штук был обнаружен карантинный вредитель — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная партия уничтожена», — следует из сообщения. Уточняется, что цветы были сожжены.

Специалисты отмечают, что обнаруженный вредитель является одним из опаснейших. «Вредоносность трипса заключается в его способности причинять вред растениям», — отметили в Россельхознадзоре.

Ранее в Кольцово обнаружили 225 зараженных цветов из общей партии в 109 тысяч штук из Голландии. Вся опасная партия была уничтожена.

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На грузовом терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово сотрудники Россельхознадзора выявили 500 зараженных срезов цветов из Армении, которые решили уничтожить. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «При проведении досмотра в партии срезов лимониума в количестве 500 штук был обнаружен карантинный вредитель — Западный (калифорнийский) цветочный трипс. В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная партия уничтожена», — следует из сообщения. Уточняется, что цветы были сожжены. Специалисты отмечают, что обнаруженный вредитель является одним из опаснейших. «Вредоносность трипса заключается в его способности причинять вред растениям», — отметили в Россельхознадзоре. Ранее в Кольцово обнаружили 225 зараженных цветов из общей партии в 109 тысяч штук из Голландии. Вся опасная партия была уничтожена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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