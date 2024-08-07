Общество Здоровье Качество питьевой воды в Челябинской области ухудшилось 08 августа 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + В регионе 14% из числа отобранных проб не соответствуют нормативам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области из-за дождевого паводка ухудшилось качество питьевой воды. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в регионе 14% из числа отобранных проб не соответствуют нормативам. Проверки были усилены из-за паводка. «В Челябинской области с 21 июля было отобрано 323 пробы. Из них 14% не соответствует по санитарно-химическим показателям, около 9% — по микробиологическим показателям. В адрес балансодержателей водных сооружений даны предписания о необходимости проведения гиперхлорирования воды», — сообщается в документе. Уточняется, что заболеваний инфекционного характера, в том числе гепатита А и дезинтерии в подтопленных территориях не зарегистрировано. На текущий момент в регионе обработана территория площадью 315,8 га, 133 дома и 133 выгребные ямы, расположенные в Карабашском ГО, Саткинском МР, Еманжелинском МР, Верхнеуральском МР, Еткульском МР. Заканчивается дезинфекция подтопленных территорий в Коркинском городском округе. В Роспотребнадзоре рекомендовали пить только кипяченую или бутилированную воду, не забывать проводить дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области из-за дождевого паводка ухудшилось качество питьевой воды. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в регионе 14% из числа отобранных проб не соответствуют нормативам. Проверки были усилены из-за паводка. «В Челябинской области с 21 июля было отобрано 323 пробы. Из них 14% не соответствует по санитарно-химическим показателям, около 9% — по микробиологическим показателям. В адрес балансодержателей водных сооружений даны предписания о необходимости проведения гиперхлорирования воды», — сообщается в документе. Уточняется, что заболеваний инфекционного характера, в том числе гепатита А и дезинтерии в подтопленных территориях не зарегистрировано. На текущий момент в регионе обработана территория площадью 315,8 га, 133 дома и 133 выгребные ямы, расположенные в Карабашском ГО, Саткинском МР, Еманжелинском МР, Верхнеуральском МР, Еткульском МР. Заканчивается дезинфекция подтопленных территорий в Коркинском городском округе. В Роспотребнадзоре рекомендовали пить только кипяченую или бутилированную воду, не забывать проводить дезинфекционную обработку открытых придомовых и домовых территорий. Также необходимо соблюдать правила личной гигиены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям