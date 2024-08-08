Появилось первое романтическое видео Сергея Бурунова и пермячки Екатерины Леви

Танец и поцелуи российского актера Сергея Бурунова и его возлюбленной пермячки Екатерины Леви попали на видео. Пару запечатлели на свадьбе других звезд Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук.
«Гарик Харламов и его возлюбленная Екатерина Ковальчук сыграли тайную свадьбу. Ведущим торжественной церемонии стал друг пары Сергей Бурунов. На мероприятие он пришел не один, а в компании своей девушки Екатерины Леви», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Super.ru, публикуя видео.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка Екатерина Леви стала избранницей Сергея Бурунова. Она дочь известного бизнесмена и политика Семена Леви.
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