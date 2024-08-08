Появилось первое романтическое видео Сергея Бурунова и пермячки Екатерины Леви

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Сергей Бурунов был ведущим на свадьбе Гарика Харламова
Сергей Бурунов был ведущим на свадьбе Гарика Харламова Фото:

Танец и поцелуи российского актера Сергея Бурунова и его возлюбленной пермячки Екатерины Леви попали на видео. Пару запечатлели на свадьбе других звезд Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук.

«Гарик Харламов и его возлюбленная Екатерина Ковальчук сыграли тайную свадьбу. Ведущим торжественной церемонии стал друг пары Сергей Бурунов. На мероприятие он пришел не один, а в компании своей девушки Екатерины Леви», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Super.ru, публикуя видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка Екатерина Леви стала избранницей Сергея Бурунова. Она дочь известного бизнесмена и политика Семена Леви. 

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Танец и поцелуи российского актера Сергея Бурунова и его возлюбленной пермячки Екатерины Леви попали на видео. Пару запечатлели на свадьбе других звезд Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук. «Гарик Харламов и его возлюбленная Екатерина Ковальчук сыграли тайную свадьбу. Ведущим торжественной церемонии стал друг пары Сергей Бурунов. На мероприятие он пришел не один, а в компании своей девушки Екатерины Леви», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Super.ru, публикуя видео. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка Екатерина Леви стала избранницей Сергея Бурунова. Она дочь известного бизнесмена и политика Семена Леви. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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