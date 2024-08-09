War Zone: около 120 грузинских наемников участвуют в атаках на Курскую область

Около 120 бойцов «Грузинского национального легиона»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) участвуют в атаках на Курскую область. Об этом сообщил источник, знакомый с текущей ситуацией в регионе.
«Грузинский легион, группа добровольцев из этой страны, насчитывает около 120 бойцов, помогающих Украине», — пишет американский портал War Zone со ссылкой на источник. Издание сообщает, что «Грузинский национальный легион» вместе с Киевом участвует в атаках на Курскую область.
Кроме того, в составе частей украинской армии, атаковавших российский регион, воюют польские наемники. По информации СМИ, у границ России было замечено около 30 солдат, которые общались на польском языке.
*«Грузинский национальный легион» организация признан террористической организацией и запрещен в РФ
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