War Zone: около 120 грузинских наемников участвуют в атаках на Курскую область

09 августа 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Грузинские наемники помогают Киеву в атаках на Курскую область Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Около 120 бойцов «Грузинского национального легиона»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) участвуют в атаках на Курскую область. Об этом сообщил источник, знакомый с текущей ситуацией в регионе. «Грузинский легион, группа добровольцев из этой страны, насчитывает около 120 бойцов, помогающих Украине», — пишет американский портал War Zone со ссылкой на источник. Издание сообщает, что «Грузинский национальный легион» вместе с Киевом участвует в атаках на Курскую область. Кроме того, в составе частей украинской армии, атаковавших российский регион, воюют польские наемники. По информации СМИ, у границ России было замечено около 30 солдат, которые общались на польском языке. *«Грузинский национальный легион» организация признан террористической организацией и запрещен в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 120 бойцов «Грузинского национального легиона»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) участвуют в атаках на Курскую область. Об этом сообщил источник, знакомый с текущей ситуацией в регионе. «Грузинский легион, группа добровольцев из этой страны, насчитывает около 120 бойцов, помогающих Украине», — пишет американский портал War Zone со ссылкой на источник. Издание сообщает, что «Грузинский национальный легион» вместе с Киевом участвует в атаках на Курскую область. Кроме того, в составе частей украинской армии, атаковавших российский регион, воюют польские наемники. По информации СМИ, у границ России было замечено около 30 солдат, которые общались на польском языке. *«Грузинский национальный легион» организация признан террористической организацией и запрещен в РФ