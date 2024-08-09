War Zone: около 120 грузинских наемников участвуют в атаках на Курскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу,  stock
Грузинские наемники помогают Киеву в атаках на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Около 120 бойцов «Грузинского национального легиона»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) участвуют в атаках на Курскую область. Об этом сообщил источник, знакомый с текущей ситуацией в регионе.

«Грузинский легион, группа добровольцев из этой страны, насчитывает около 120 бойцов, помогающих Украине», — пишет американский портал War Zone со ссылкой на источник. Издание сообщает, что «Грузинский национальный легион» вместе с Киевом участвует в атаках на Курскую область.

Кроме того, в составе частей украинской армии, атаковавших российский регион, воюют польские наемники. По информации СМИ, у границ России было замечено около 30 солдат, которые общались на польском языке.

*«Грузинский национальный легион» организация признан террористической организацией и запрещен в РФ

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Около 120 бойцов «Грузинского национального легиона»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) участвуют в атаках на Курскую область. Об этом сообщил источник, знакомый с текущей ситуацией в регионе. «Грузинский легион, группа добровольцев из этой страны, насчитывает около 120 бойцов, помогающих Украине», — пишет американский портал War Zone со ссылкой на источник. Издание сообщает, что «Грузинский национальный легион» вместе с Киевом участвует в атаках на Курскую область. Кроме того, в составе частей украинской армии, атаковавших российский регион, воюют польские наемники. По информации СМИ, у границ России было замечено около 30 солдат, которые общались на польском языке. *«Грузинский национальный легион» организация признан террористической организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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