09 августа 2024

В Екатеринбурге избили и ограбили участника СВО, приехавшего в отпуск

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пистолет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Отпуск у военного заканчивается в 20-х числах августа (архивное фото) Фото:

Участника спецоперации РФ на Украине, который приехал в Екатеринбург в отпуск, избили и ограбили в Пионерском микрорайоне. Рядом с ним в тот момент, предположительно, была спутница. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его данным, военный, заключивший контракт с ВС РФ в конце 2022 года, приехал домой 1 августа. Его отпуск должен завершиться в 20-х числах. «Утром 9 августа мужчина (ему 45 лет — прим. ред.) был возле своего дома с женщиной. На них напали два незнакомца, били по голове. У военного украли телефон и золотой браслет на 150 тысяч [рублей], серьезных травм он не получил. А спутнице выбили зубы», — рассказал собеседник. От госпитализации пострадавшие отказались, уточнил он.

Второй источник рассказал, что один из нападавших задержан. Им оказался 38-летний рецидивист. Он признался лишь в избиении, кражу отрицает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

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Участника спецоперации РФ на Украине, который приехал в Екатеринбург в отпуск, избили и ограбили в Пионерском микрорайоне. Рядом с ним в тот момент, предположительно, была спутница. Об этом URA.RU сообщил источник. По его данным, военный, заключивший контракт с ВС РФ в конце 2022 года, приехал домой 1 августа. Его отпуск должен завершиться в 20-х числах. «Утром 9 августа мужчина (ему 45 лет — прим. ред.) был возле своего дома с женщиной. На них напали два незнакомца, били по голове. У военного украли телефон и золотой браслет на 150 тысяч [рублей], серьезных травм он не получил. А спутнице выбили зубы», — рассказал собеседник. От госпитализации пострадавшие отказались, уточнил он. Второй источник рассказал, что один из нападавших задержан. Им оказался 38-летний рецидивист. Он признался лишь в избиении, кражу отрицает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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