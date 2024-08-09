В Екатеринбурге избили и ограбили участника СВО, приехавшего в отпуск

Участника спецоперации РФ на Украине, который приехал в Екатеринбург в отпуск, избили и ограбили в Пионерском микрорайоне. Рядом с ним в тот момент, предположительно, была спутница. Об этом URA.RU сообщил источник.
По его данным, военный, заключивший контракт с ВС РФ в конце 2022 года, приехал домой 1 августа. Его отпуск должен завершиться в 20-х числах. «Утром 9 августа мужчина (ему 45 лет — прим. ред.) был возле своего дома с женщиной. На них напали два незнакомца, били по голове. У военного украли телефон и золотой браслет на 150 тысяч [рублей], серьезных травм он не получил. А спутнице выбили зубы», — рассказал собеседник. От госпитализации пострадавшие отказались, уточнил он.
Второй источник рассказал, что один из нападавших задержан. Им оказался 38-летний рецидивист. Он признался лишь в избиении, кражу отрицает. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
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