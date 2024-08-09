Неадекват решил взорвать четырехэтажку в Екатеринбурге, его успели остановить

Екатеринбуржец заявил, что хочет взорвать дом из-за долгого запоя

10 августа 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

После тревожного сообщения дом отключили от снабжения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Екатеринбурга пригрозил взорвать жилую четырехэтажку по ул. Коуровская, 28 (Железнодорожный район). Неадеквата вовремя остановили. Об этом рассказал URA.RU участник операции. «В городской центр психологической помощи „Форпост“ позвонил неизвестный. Он сказал, что находится в запое несколько дней и не знает, как перестать пить. Мужчина заявил, что хочет взорвать газ в своей квартире», — поделился собеседник. Он отметил, что полиция сработала оперативно. Через «Екатеринбурггаз» дом отключили от снабжения, а автора тревожного сообщения задержали. В момент прибытия к нему силовиков конфорки на плите были закрыты. «Мужчину поместили в психбольницу», — добавил источник. К таким сообщениям сейчас относятся особенно внимательно, учитывая трагедию в Нижнем Тагиле, где 1 августа после взрыва бытового газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки. В результате 10 человек погибли, 16 получили травмы разной степени тяжести. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга пригрозил взорвать жилую четырехэтажку по ул. Коуровская, 28 (Железнодорожный район). Неадеквата вовремя остановили. Об этом рассказал URA.RU участник операции. «В городской центр психологической помощи „Форпост“ позвонил неизвестный. Он сказал, что находится в запое несколько дней и не знает, как перестать пить. Мужчина заявил, что хочет взорвать газ в своей квартире», — поделился собеседник. Он отметил, что полиция сработала оперативно. Через «Екатеринбурггаз» дом отключили от снабжения, а автора тревожного сообщения задержали. В момент прибытия к нему силовиков конфорки на плите были закрыты. «Мужчину поместили в психбольницу», — добавил источник. К таким сообщениям сейчас относятся особенно внимательно, учитывая трагедию в Нижнем Тагиле, где 1 августа после взрыва бытового газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки. В результате 10 человек погибли, 16 получили травмы разной степени тяжести.