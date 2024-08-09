Заслуженный артист России Александр Маршал — главный хедлайнер Дня города в Нижнем Тагиле — вспомнил со сцены про обрушение дома на улице Сибирской, 81. Инцидент произошел еще 1 августа. За его выступлением следит корреспондент URA.RU. Исполнитель уточнил, что у него «разрывается сердце».
«Конечно, грустно и печально, что у вас произошло девять дней тому назад. Опять сердце разрывается от боли, потому что там были дети. Я уж не знаю, следствие установит, что на самом деле произошло. Но это ужасно. И у меня вопрос к нам всем: что мы, взрослые люди, творим на этой планете, почему наши детишки должны страдать? Но я уверен, что если мы все будем обращаться к Господу, он обязательно нам поможет. И сейчас я бы хотел выразить слова горя и скорби о том, что у вас случилось. Я надеюсь, что это больше никогда не повторится», — сказал Маршал.
В результате ЧП, как писало URA.RU, погибли десять человек (5 из них — дети), 16 получили травмы различной степени тяжести. Подозреваемыми по уголовному делу проходят три газовика, их поместили под домашний арест. Вся актуальная информация по теме — в сюжете URA.RU.
В связи с трагедией власти серьезно сократили программу Дня города. Как отмечают праздник, агентство следит в онлайн-режиме.
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