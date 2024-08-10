10 августа 2024
09 августа 2024

Кухаруку пожаловались на нашествие опасных насекомых в лесах ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зона поражения уже приблизилась к поселкам
Зона поражения уже приблизилась к поселкам Фото:

В Кондинском районе ХМАО леса заражены тутовым шелкопрядом. О проблеме врио губернатора Руслану Кухаруку рассказали на встрече местной администрацией.

«Зона поражения леса вредителями, в частности тутовым шелкопрядом, на территории района в сравнении с прошлым годом выросла в два раза. Лес становится негодным», — заявил Кухаруку директор ООО «Лесные ресурсы» Павел Маврин.

Отмечено, что пораженная зона уже видна со спутников. Очаг распространения приблизился к поселкам. Кухарук по данной проблемы дал поручение замгубернатора Сергею Черняеву предоставить подробную информацию о проверке лесного фонда, которая проводилась в прошлом году, а также изучить масштаб проблемы.

Кухарук 11 августа работает в Кондинском районе. Он провел встречу с местной администрацией. Встреча с жителями запланирована на 16:00. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита.

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В Кондинском районе ХМАО леса заражены тутовым шелкопрядом. О проблеме врио губернатора Руслану Кухаруку рассказали на встрече местной администрацией. «Зона поражения леса вредителями, в частности тутовым шелкопрядом, на территории района в сравнении с прошлым годом выросла в два раза. Лес становится негодным», — заявил Кухаруку директор ООО «Лесные ресурсы» Павел Маврин. Отмечено, что пораженная зона уже видна со спутников. Очаг распространения приблизился к поселкам. Кухарук по данной проблемы дал поручение замгубернатора Сергею Черняеву предоставить подробную информацию о проверке лесного фонда, которая проводилась в прошлом году, а также изучить масштаб проблемы. Кухарук 11 августа работает в Кондинском районе. Он провел встречу с местной администрацией. Встреча с жителями запланирована на 16:00. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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