Кухаруку пожаловались на нашествие опасных насекомых в лесах ХМАО

В Кондинском районе ХМАО леса заражены тутовым шелкопрядом. О проблеме врио губернатора Руслану Кухаруку рассказали на встрече местной администрацией.
«Зона поражения леса вредителями, в частности тутовым шелкопрядом, на территории района в сравнении с прошлым годом выросла в два раза. Лес становится негодным», — заявил Кухаруку директор ООО «Лесные ресурсы» Павел Маврин.
Отмечено, что пораженная зона уже видна со спутников. Очаг распространения приблизился к поселкам. Кухарук по данной проблемы дал поручение замгубернатора Сергею Черняеву предоставить подробную информацию о проверке лесного фонда, которая проводилась в прошлом году, а также изучить масштаб проблемы.
Кухарук 11 августа работает в Кондинском районе. Он провел встречу с местной администрацией. Встреча с жителями запланирована на 16:00. URA.RU ведет онлайн-трансляцию его визита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!