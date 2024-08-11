11 августа 2024

В ХМАО спасатели продолжают поиски пропавшей семьи аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи аборигенов
Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи аборигенов Фото:

Спасатели продолжают искать семью ханты, которая пропала на реке Малый Юган. Водолазы обследовали уже порядка 500 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.

«Поиски продолжаются. 21 человек работает на месте на плавсредствах. За это время водолазы отработали порядка 500 квадратных метров. По течению около двухсот километров прошли. Если обнаруживают какие-то признаки — используют траление», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС.

Ранее URA.RU писало, что родственники пропавшей семьи аборигенов в ХМАО открыли сбор средств на похороны. Спасатели обнаружили тела 44-летней женщины и двух детей — годовалого малыша и двухлетнего ребенка. Тела погибших доставлены в морг Сургута.

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Спасатели продолжают искать семью ханты, которая пропала на реке Малый Юган. Водолазы обследовали уже порядка 500 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС. «Поиски продолжаются. 21 человек работает на месте на плавсредствах. За это время водолазы отработали порядка 500 квадратных метров. По течению около двухсот километров прошли. Если обнаруживают какие-то признаки — используют траление», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС. Ранее URA.RU писало, что родственники пропавшей семьи аборигенов в ХМАО открыли сбор средств на похороны. Спасатели обнаружили тела 44-летней женщины и двух детей — годовалого малыша и двухлетнего ребенка. Тела погибших доставлены в морг Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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