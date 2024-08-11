В ХМАО спасатели продолжают поиски пропавшей семьи аборигенов

Спасатели продолжают искать семью ханты, которая пропала на реке Малый Юган. Водолазы обследовали уже порядка 500 квадратных метров, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.
«Поиски продолжаются. 21 человек работает на месте на плавсредствах. За это время водолазы отработали порядка 500 квадратных метров. По течению около двухсот километров прошли. Если обнаруживают какие-то признаки — используют траление», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС.
Ранее URA.RU писало, что родственники пропавшей семьи аборигенов в ХМАО открыли сбор средств на похороны. Спасатели обнаружили тела 44-летней женщины и двух детей — годовалого малыша и двухлетнего ребенка. Тела погибших доставлены в морг Сургута.
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