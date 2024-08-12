Как свердловчанам защитить себя от опасного вируса

Свердловчан просят не употреблять инъекционные наркотики, чтобы не заболеть ВИЧ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие комплекса тестирования на ВИЧ в ТЦ "Радуга-парк". Екатеринбург, сдача крови, тест на вич, доктор
Санврачи просят проводить тестирование на инфекцию (архивное фото) Фото:

Жителей Свердловской области призывают воздерживаться от употребления инъекционных наркотиков в целях предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. Такую рекомендацию опубликовал региональный Роспотребнадзор в соцсети.

«С целью предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией специалисты Роспотребнадзора советуют избегать случайных сексуальных контактов и всегда использовать презервативы во время полового акта. Также важно проведение косметических и медицинских процедур, таких как маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг и инъекции для красоты в проверенных и лицензированных учреждениях, где соблюдаются стандарты стерильности. Кроме того, настоятельно рекомендуется отказаться от употребления инъекционных наркотиков, а также от наркотиков и алкоголя в целом, чтобы минимизировать риск инфицирования», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

В Свердловской области наблюдается высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции — 1,5% от общего числа населения. Этот показатель в три раза выше среднего по России. Инфекция затрагивает все социальные и возрастные группы населения, при этом мужчины составляют большинство среди инфицированных — 60,2%. В структуре путей передачи инфекции преобладает половой путь (77,5%), за ним следует парентеральный путь (21,7%), связанный с употреблением наркотиков. Вертикальный путь передачи от матери к ребенку составляет лишь 0,8%.

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Жителей Свердловской области призывают воздерживаться от употребления инъекционных наркотиков в целях предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. Такую рекомендацию опубликовал региональный Роспотребнадзор в соцсети. «С целью предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией специалисты Роспотребнадзора советуют избегать случайных сексуальных контактов и всегда использовать презервативы во время полового акта. Также важно проведение косметических и медицинских процедур, таких как маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг и инъекции для красоты в проверенных и лицензированных учреждениях, где соблюдаются стандарты стерильности. Кроме того, настоятельно рекомендуется отказаться от употребления инъекционных наркотиков, а также от наркотиков и алкоголя в целом, чтобы минимизировать риск инфицирования», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В Свердловской области наблюдается высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции — 1,5% от общего числа населения. Этот показатель в три раза выше среднего по России. Инфекция затрагивает все социальные и возрастные группы населения, при этом мужчины составляют большинство среди инфицированных — 60,2%. В структуре путей передачи инфекции преобладает половой путь (77,5%), за ним следует парентеральный путь (21,7%), связанный с употреблением наркотиков. Вертикальный путь передачи от матери к ребенку составляет лишь 0,8%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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