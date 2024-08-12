Как свердловчанам защитить себя от опасного вируса

Свердловчан просят не употреблять инъекционные наркотики, чтобы не заболеть ВИЧ

12 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Санврачи просят проводить тестирование на инфекцию (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителей Свердловской области призывают воздерживаться от употребления инъекционных наркотиков в целях предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. Такую рекомендацию опубликовал региональный Роспотребнадзор в соцсети. «С целью предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией специалисты Роспотребнадзора советуют избегать случайных сексуальных контактов и всегда использовать презервативы во время полового акта. Также важно проведение косметических и медицинских процедур, таких как маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг и инъекции для красоты в проверенных и лицензированных учреждениях, где соблюдаются стандарты стерильности. Кроме того, настоятельно рекомендуется отказаться от употребления инъекционных наркотиков, а также от наркотиков и алкоголя в целом, чтобы минимизировать риск инфицирования», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В Свердловской области наблюдается высокий уровень распространения ВИЧ -инфекции — 1,5% от общего числа населения. Этот показатель в три раза выше среднего по России. Инфекция затрагивает все социальные и возрастные группы населения, при этом мужчины составляют большинство среди инфицированных — 60,2%. В структуре путей передачи инфекции преобладает половой путь (77,5%), за ним следует парентеральный путь (21,7%), связанный с употреблением наркотиков. Вертикальный путь передачи от матери к ребенку составляет лишь 0,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Свердловской области призывают воздерживаться от употребления инъекционных наркотиков в целях предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией. Такую рекомендацию опубликовал региональный Роспотребнадзор в соцсети. «С целью предотвращения заражения ВИЧ-инфекцией специалисты Роспотребнадзора советуют избегать случайных сексуальных контактов и всегда использовать презервативы во время полового акта. Также важно проведение косметических и медицинских процедур, таких как маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг и инъекции для красоты в проверенных и лицензированных учреждениях, где соблюдаются стандарты стерильности. Кроме того, настоятельно рекомендуется отказаться от употребления инъекционных наркотиков, а также от наркотиков и алкоголя в целом, чтобы минимизировать риск инфицирования», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. В Свердловской области наблюдается высокий уровень распространения ВИЧ-инфекции — 1,5% от общего числа населения. Этот показатель в три раза выше среднего по России. Инфекция затрагивает все социальные и возрастные группы населения, при этом мужчины составляют большинство среди инфицированных — 60,2%. В структуре путей передачи инфекции преобладает половой путь (77,5%), за ним следует парентеральный путь (21,7%), связанный с употреблением наркотиков. Вертикальный путь передачи от матери к ребенку составляет лишь 0,8%.