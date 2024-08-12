Бывший силовик Шеин стал главой пермской похоронной фирмы

Бывший силовик Шеин возглавил МУП «Ритуальные услуги»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый директор «Ритуальных услуг» работал в пермском главке МВД
Новый директор «Ритуальных услуг» работал в пермском главке МВД Фото:

В пермском МУП «Ритуальные услуги» назначили нового директора. Им стал Валерий Шеин, который ранее работал в краевом главке МВД.

«Пермские власти сменили директора МУП «Ритуальные услуги». Теперь им является Валерий Шеин», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Уточняется, что Шеин сменил Михаила Калинина, который возглавлял фирму с 2022 года. Другая информация о новом директоре «Ритуальных услуг» не сообщается.

Ранее URA.RU рассказало, что мэр Перми Эдуард Соснин планирует сделать МУП «Ритуальные услуги» конкурентноспособным. В 2023 году прибыль компании снизилась.

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В пермском МУП «Ритуальные услуги» назначили нового директора. Им стал Валерий Шеин, который ранее работал в краевом главке МВД. «Пермские власти сменили директора МУП «Ритуальные услуги». Теперь им является Валерий Шеин», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Уточняется, что Шеин сменил Михаила Калинина, который возглавлял фирму с 2022 года. Другая информация о новом директоре «Ритуальных услуг» не сообщается. Ранее URA.RU рассказало, что мэр Перми Эдуард Соснин планирует сделать МУП «Ритуальные услуги» конкурентноспособным. В 2023 году прибыль компании снизилась. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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