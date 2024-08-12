Бывший силовик Шеин стал главой пермской похоронной фирмы

Новый директор «Ритуальных услуг» работал в пермском главке МВД
В пермском МУП «Ритуальные услуги» назначили нового директора. Им стал Валерий Шеин, который ранее работал в краевом главке МВД.
«Пермские власти сменили директора МУП «Ритуальные услуги». Теперь им является Валерий Шеин», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Уточняется, что Шеин сменил Михаила Калинина, который возглавлял фирму с 2022 года. Другая информация о новом директоре «Ритуальных услуг» не сообщается.
Ранее URA.RU рассказало, что мэр Перми Эдуард Соснин планирует сделать МУП «Ритуальные услуги» конкурентноспособным. В 2023 году прибыль компании снизилась.
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